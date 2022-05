Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 12 de mayo y el riesgo país

La divisa mantiene la suba de tres pesos registrada el miércoles. Qué pasa con el MEP y el oficial.

El dólar blue mantiene este jueves 12 de mayo una suba tres pesos alcanzada el miércoles y se vende a $205 en promedio en las cuevas de la Ciudad de Buenos Aires. De esa forma, se acerca a las divisas más caras del mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 67%.

La cotización del dólar oficial abre en $122,50, manteniendo una suba de 18 centavos en relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan con bajas. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede hasta $ 207,64; mientras que el MEP llega a $205,88.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense se vende a $117,08. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $159,25 por unidad, y el dólar solidario, con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $202,12.

El riesgo país, índice que realiza el J. P. Morgan y que mide la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras de una nación debido a factores que van más allá de los riesgos inherentes a un préstamo, baja un 0,75% y se posiciona en 1835.

Qué pasó en los mercados en la rueda del miércoles

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el miércoles la jornada con un saldo negativo de 20 millones de dólares. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 169 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 26 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 324 millones.

El S&P Merval aumentó 2,1% hasta las 85.466 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Transportadora Gas del Sur (6%), YPF (4,4%) y Cresud (4,2%). A contramano, Cablevisión Holding retrocedió 1,7%. En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Ternium con 5,5%. También avanzaron Transportadora Gas del Sur (4,4%), YPF (4,2%) y Telecom (4%). En tanto, descendieron Mercado Libre (-4,5%) y Globant (-1,7%).

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones positivas. Presentaron las mayores ganancias el Bonar GD30D (1,3%), el Bonar AL35D (0,9%) y el Bonar AL30D (0,9%).