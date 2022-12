Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 11 de diciembre

A tan sólo un día del inicio de la semana, cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero. A cuánto está este domingo 11 de diciembre.

A dos semanas del lanzamiento del dólar soja 2, el ámbito económico tuvo novedades con respecto al precio del Dólar Blue. La brecha cambiaria entre el valor del Blue y el Dólar Oficial es del 92% en promedio, aproximadamente. ¿A cuánto cotiza este domingo 11 de diciembre?

A tan sólo un día del inicio de la semana, y luego del fin de semana largo por los feriados del jueves 8 y viernes 9 de diciembre, el dólar blue subió 2 pesos con respecto al anterior cierre (martes 6 de diciembre). De esta forma, se negocia a un promedio de $312 para la compra; mientras que en $316 para la venta.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 420,983 millones, en futuros MAE US$ 10 millones y en el Rofex US$ 937,422 millones. Las operatorias vía dólar soja aportaron US$ 150 millones y el Banco Central terminó la última rueda de la semana con compras por unos US$ 71 millones en el mercado.

Dólar Blue

El último cierre del Dólar Blue terminó con un promedio de $312 para la compra y $316 para la venta.

Dólar Oficial

Sin los impuestos correspondientes, el Dólar Oficial aumenta de a pocos centavos y se encuentra en $168,39 para la compra y en un promedio de $177,42 para la venta.

Las cotizaciones del dólar del domingo 11 de diciembre.

Dólar Solidario

El Dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, marcó un promedio de $290,40. El precio puede variar levemente de acuerdo al banco en donde se lo consulte.

Dólar MEP y CCL

El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o "Bolsa" cotiza a un promedio de $330,05, sin tener en cuenta las comisiones del agente.

Por otra parte, el Dólar CCL (Contado con Liquidación) -surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C- se negocia a un precio de $340,21, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.

Dólar turista y Dólar Qatar

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $310,48, mientras que para compras superiores a US$ 300 - y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $354,84 en promedio.