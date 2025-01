Deuda externa: a quién le debe Argentina, las provincias y cuál es la capacidad de pago en 2025.

Durante 2025, el total de vencimientos de deuda en moneda extranjera suma casi unos U$S 22.000 millones, entre los compromisos asumidos por Nación y las provincias. Los denominados títulos Bopreal, emitidos por el Gobierno para normalizar el stock de deuda comercial acumulado por las empresas importadoras con sus proveedores del exterior, representan más de 2.000 millones de dólares.

De acuerdo a un informe de Suramerican, la consultora que conduce Martín Guzmán, la deuda en 2025 alcanza los U$S 21.506 millones, de los cuales unos U$S 5.313 millones corresponden a los bonos internacionales emitidos en el marco de la reestructuración de deuda de 2020 y unos U$S 3.393 millones corresponden a bonos también emitidos en esa reestructuración pero bajo legislación local.

En tanto, los pagos a organismos internacionales (Banco Mundial, BID, FMI) totalizan unos U$S 7.924 millones en tanto que el servicio de la deuda en moneda extranjera contraída por las provincias suma unos U$S 2.534 millones. Un caso bien particular de Argentina se refiere a los vencimientos de BOPREAL por U$S 2.339 millones, un título en dólares emitido por el Banco Central (BCRA) anunciado como un instrumento para normalizar el stock de deuda comercial acumulado por las empresas importadoras con sus proveedores del exterior.

Para evaluar la capacidad de pago de estos casi U$S 22.000 millones se requiere realizar supuestos respecto a la capacidad de refinanciamiento o “rollover” de estas obligaciones. Se asume que los organismos internacionales en términos netos contribuirán positivamente. Es decir, se desembolsarán nuevos créditos por un importe ligeramente superior a las obligaciones a pagar (U$S 7.924 millones).

Uno de los escenarios más probables es que las provincias tendrán un refinanciamiento de solamente el 25% sobre los pagos que afrontan en moneda extranjera, es decir, que deberán pagar el 75% de los vencimientos del año (U$S 1.978 millones) con dólares que deberán adquirir al BCRA utilizando los pesos obtenidos a partir del superávit fiscal primario. Apenas cuatro jurisdicciones (Buenos Aires, Córdoba, CABA y Neuquén) de un total de 14 concentran cerca del 72% de la totalidad de los vencimientos del 2025.

Sin acceso a los mercados voluntarios de deuda internacional y local en moneda extranjera, se espera que el Gobierno utiliza parte del superávit fiscal primario para adquirir del Banco Central los fondos remanentes de los U$S 8.706 millones de vencimientos de capital e interés de los bonos locales e internacionales. Del mismo modo, se asume que el Central utiliza parte de las divisas adquiridas a través de sus intervenciones en el mercado de cambios para cancelar los 2.339 millones de dólares vencimientos de los BOPREAL.

Por último, los pagos en moneda extranjera por obligaciones del sector privado financiero (bancos) y no financiero (empresas) serían renovados en su totalidad. En este sentido, el "importante incremento de los depósitos en dólares producto del blanqueo ha producido ya una emisión de deuda en el mercado local por cerca de U$S 7.500 millones en los últimos tres meses, y algunas empresas de gran tamaño han incluso logrado volver a colocar deuda en el mercado internacional a tasas de interés de un dígito que se ubican entre 5 a 7 puntos porcentuales debajo del rendimiento de los bonos del Gobierno nacional", analizó el informe al que accedió El Destape.

La balanza cambiaria

A la hora de evaluar la capacidad de pago de la deuda es relevante distinguir entre el resultado de la balanza comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes) que informa mensualmente el Indec y el balance cambiario del Central -agrega al anterior las exportaciones e importaciones de servicios y el resto de transacciones que tienen afectación sobre las reservas internacionales-.

Tanto para la balanza comercial como para la balanza de pagos que elabora el Indec utilizan el criterio del “devengado”, el balance cambiario del BCRA sigue el criterio del “percibido” (momento en que efectivamente se produce el efectivo cobro o pago de las transacciones). Es por ello que no necesariamente una balanza comercial positiva implica un aumento de igual magnitud en las divisas que se liquidan en el BCRA, dado que tanto los exportadores como los importadores podrían demorar, dentro de los plazos que exige la normativa, el plazo en el que efectivamente la operaciones de comercio exterior (exportación o importación) se liquidan en el mercado de cambios y por lo tanto afectan el balance cambiario del Central.

Las proyecciones de los principales componentes de la balanza cambiaria sugieren que "aún sin acceso al mercado de crédito internacional, hay una alta probabilidad de que el gobierno nacional cuente con capacidad de servir de forma plena las deudas en moneda extranjera en 2025".

También se espera contar con capacidad de abastecer a las provincias de las divisas necesarias para que enfrenten sus propios vencimientos en moneda extranjera. La capacidad de aquellas de comprar esas divisas "dependerá de su propia situación fiscal", concluyó el informe.