Cuánto más puede subir el dólar en Argentina: ¿Llegó a un techo?

El Destape consultó la mirada sobre el tipo de cambio oficial y paralelo a distintos especialistas.

En las últimas horas los precios de las versiones paralelas del dólar arrojan subas de dos dígitos y superan ampliamente sus marcas históricas, con valores que se dispararon hasta los 280 pesos en el caso del contado con liquidación. La escalada se da en la previa de la asunción de la nueva ministra de Economía Silvina Batakis, quien reemplazará al Martín Guzmán en esa cartera. El interrogante es si estos son valores "techo" para una jornada por demás turbulenta o si hay aún margen para que continúe la escalada. El Destape consultó a especialistas su mirada.

"Para ser subas en un día tanta incertidumbre, donde todavía la ministra de Economía no juró ni dijo qué va hacer, no parecen inusuales en el mercado financiero. "Estas tensiones son normales y no es una cosa rara", aseguró a este medio el economista Orlando Ferreres. El titular de la consultora OJS sostuvo que los niveles que hoy muestran los dólares financieros "no son demasiado altos en este momento para un paralelo" en medio de un día tan turbulento.

Respecto de que esto sea un termómetro de lo que pueda suceder con el formal, el economista lo descartó de plano. "Estos valores en el formal no. No se puede pensar que va a llegar a ese valor. Tal vez se pueda pensar en un reajuste de 20 por ciento o algo así. Mucho más no. Pero tampoco sabemos eso. Vamos a tener que esperar un día más", agregó Ferreres. El economista consideró que no habría "un ajuste muy fuerte en el oficial". "Hay que tener en cuenta el efecto inflacionario que eso puede tener. Además del impacto en las importaciones de bienes de inversión o consumo", concluyó.

Pese a no haber un mercado de referencia para el contado con liquidación (contrapartida de precios en el exterior) por el feriado del 4 de Julio en los Estados Unidos, su valor de operatoria supera los 280 pesos, con un alza de 12 por ciento.

"Esos son valores que no tienen sentidos. Tampoco se sabe cuántas operaciones se hacen a esos precios. No creo que sean tantas", opinó el economista Hernán Letcher. El titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también descartó que estas subas tengan un correlato con el tipo de cambio oficial porque "se dispara la inflación".

El ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli consideró que podría haber mayores subas en el informal. "Hay mucha desconfianza por todo lo sucedido el fin de semana y la percepción es que el acuerdo político no es firme", dijo el titular de la consultora Synthesis. Respecto de los movimientos que pueda haber en el oficial, sostuvo que "habrá que esperar", aunque consideró que "devaluar sin un plan sería una locura".

En cuanto a la posibilidad del Central de defender el tipo de cambio, consideró que "depende de la confianza y las expectativas en medio de una situación que es muy difícil". "Hay que dar una señal de unión y un programa", concluyó a este medio.

Un documento de la consultora PxQ, del ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, sostiene que "el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ingresó en su momento más complejo desde el cambio de administración”. “No obstante, y descartando que ya ingresamos en una crisis financiera de incierta resolución, acercamos un análisis de la variable más importante de todas, el dólar (en sus dos valores), a lo largo de nuestra turbulenta historia. Cada uno de nuestros clientes deberá tomar decisiones difíciles esta semana”, señala el informe.

El análisis, que muestra el precio del dólar durante distintos momentos de shock del pasado, todo a precios de junio de 2022, marca que el dólar libre a 239 pesos del viernes pasado debería trepar a 351 pesos para equiparar el pico que tuvo en octubre de 2020, máximo de la gestión de Alberto Fernández. El equivalente a precios de hoy de la hiper de 1989 sería unos 661 pesos por dólar, al día de hoy, mientras que para equipara el valor que tenía al cierre del gobierno de Macri debería retroceder a los 185 pesos por unidad.