Comienza el nuevo dólar turista: cuánto es, para quiénes y cómo acceder

El Gobierno lanzó un nuevo dólar para turistas extranjeros que visiten la Argentina y espera recaudar US$ 1100 millones hasta fin de año.

Los turistas del exterior que visiten la Argentina y hagan gastos con tarjeta podrán acceder a partir de este viernes al tipo de cambio del dólar MEP, que opera actualmente en 293,39 pesos, en lugar del minorista que lo hace a 156,36, con el que operaban hasta ahora, de manera de facilitar sus operaciones y evitar que acudan a cambiar sus billetes por efectivo en el mercado informal.

Según informó el BCRA a través de la Comunicación “A” 7630, la medida exceptúa de la liquidación en el mercado de cambios los pagos que realicen los "no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior". Entre ellos están incluidos los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes, incluidos los contratados a través de agencias mayoristas o minoristas de viajes y turismo del país, así como los cobros de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país por vía terrestre, aérea o acuática.

Con el objetivo de sumar reservas, el Gobierno lanzó un dólar diferencial para turistas extranjeros que lleguen al país. Se trata de un mecanismo a través del cual los turistas utilizarán sus tarjetas de crédito y se liquidarán sus consumos a valor del dólar Bolsa. En el Ministerio de Economía esperan recaudar cerca de 1100 millones de dólares en los últimos dos meses del año.

Según pudo saber El Destape, en lo que va del año ingresaron 2500 millones de dólares por turismo receptivo, pero solo el 15 por ciento fue liquidado en el mercado formal. El dólar diferencial funcionará para todos los consumos que realicen los turistas extranjeros en Argentina, desde la contratación de un paquete turístico hasta una cena en una parrilla. La instrumentación fue muy bien recibida por los representantes del sector turístico.

Cómo funciona el procedimiento

Los turistas consumen con la tarjeta de crédito o débito. La tarjeta convierte ese gasto al tipo de cambio fijado para los turistas del exterior. Los turistas pagan en dólares a las tarjetas y las emisoras de los plásticos venden esos dólares en la Argentina a través del mercado financiero y luego le pagan en pesos a los comercios o servicios. Esta normativa no se instrumenta a través de los bancos sino de las tarjeteras.

Si hay argentinos que pagan con tarjetas emitidas en el exterior, tendrán el mismo beneficio. El BCRA dejará de percibir el monto - mínimo- que las emisoras de tarjetas hasta ahora vendían en el MULC. La ventaja es que los dólares que ingresen las tarjeteras para vender ahora en el mercado financiero engrosarán las reservas al quedar depositadas en las cuentas de los vendedores.

Además de la suma de reservas y la perspectiva de crecimiento de turistas, un efecto que puede generar la medida es la reducción de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el MEP por el crecimiento de la oferta.

Hasta hoy se utilizaba el tipo de cambio del Banco Nación. Las emisoras de las tarjetas podrán cobrar una comisión por dicha operación, explicaron las fuentes, ya que no son los bancos los que intervienen en los gastos de los extranjeros en la Argentina, sino las empresas de tarjetas. Si bien no será obligatorio que las tarjeteras ofrezcan este servicio, las que sí lo hagan tienen la obligación liquidar los dólares a través del dólar MEP.

Esto último es un factor clave, puesto que las operaciones de dólar MEP -a diferencia de las del contado con liquidación - implican que la persona o entidad que compra esos dólares a través de la operación en el mercado bursátil luego los deposita en un banco en la Argentina, a través de su agente de bolsa.

En ese sentido, si bien el Banco Central dejará de percibir los dólares que ingresaban al país a través del mercado de cambios, sí servirán para engrosar las reservas brutas, ya que una parte de las divisas que ingresen formarán parte de los encajes de los depósitos en dólares de las cuentas de los vendedores.