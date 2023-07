"Casi un PBI afuera": cuántos son y dónde están los dólares que se fugan de la Argentina

"En Argentina faltan los dólares, pero afuera hay cien mil que tienen casi un PBI", soltó la vicepresidenta Cristina Kirchner durante un acto en el aeropuerto de Ezeiza y reavivó un debate acerca de los billetes verdes en manos de argentinos que vagan por el mundo y que podrían engrosar las cuentas del Banco Central en tiempos de extrema necesidad. Según el último reporte del Indec, existen US$ 428.635 millones en activos formados en el exterior por personas físicas y jurídicas argentinas

"Hay un grupo selecto de argentinos que tienen casi un PBI afuera en dólares. Si todo eso estuviera declarado serían monumentales los ingresos fiscales. Gran parte de esos activos se deben a evasión impositiva o sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones", enfatizó Cristina durante su discurso. Es que para el primer trimestre, los activos externos se estimaron en US$ 428.635 millones.

La estructura de activos externos por sector se compone de la siguiente manera: 86,6% de los activos correspondió a Otros sectores; 9,1%, al Banco Central; 2,7%, al Gobierno general; y 1,7%, a Sociedades captadoras de depósitos. A contramano, los pasivos externos se estimaron en US$ 312.435 millones.

¿Qué es "Otros sectores"? Es la inversión de cartera en acciones y otras participaciones en el capital por parte de sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (activos) y en el capital de las sociedades no financieras (pasivos). La estimación de las tenencias de títulos y acciones se basa en los datos de títulos de deuda del Gobierno, acciones y obligaciones de empresas privadas estadounidenses, bonos públicos y privados. Se imputan inversiones de portafolio en bonos y acciones argentinas por medio de cuentas en el exterior que indirectamente corresponden a tenedores finales residentes del país

Al 31 de marzo de 2023, del total de activos externos propiedad de residentes, US$ 246.296 millones correspondieron a Moneda y depósitos, seguidos por la Participación de capital y participaciones en fondos de inversión por Inversión de Cartera, en US$ 48.713 millones, Participaciones de capital por Inversión directa, en US$ 46.460 millones, y Activos de reserva, que alcanzó los US$ 39.060 millones.

Los pasivos externos, por su parte, totalizaron US$ 312.435 millones. Estos se explicaron principalmente por Préstamos, US$ 118.041 millones; Participaciones de capital, US$ 80.246 millones; e Instrumentos de deuda, US$ 41.403 millones, estos dos últimos de la Inversión directa.

El cobro en el exterior duerme en el Congreso

Una de las alternativas de repatriación de activos se oficializó en mayo, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, elevó al Congreso el proyecto de ley de declaración voluntaria de activos en el exterior. La iniciativa contempla la creación de un régimen especial “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”, que alcanzaría a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas (sujetos comprendidos en el art. 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias). En el texto se destaca que se establecerá "un acuerdo de colaboración para que la AFIP obtenga información y pueda localizar y detectar bienes no declarados tanto en el país como en el exterior".

Los bienes comprendidos en el blanqueo incluyen la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior (incluyendo créditos). El proyecto contempla alícuotas incrementales para la exteriorización de los bienes del país y del exterior cuando exista repatriación aplicable sobre el monto exteriorizado al tipo de cambio BNA dependiendo de cuándo se realice la operación y los bienes a declarar.

La alícuota será de 5 por ciento desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; de 10 por ciento para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos y de 20 por ciento para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos. Estas alícuotas se incrementarán para la exteriorización de los bienes del exterior cuando no exista repatriación.

Por su parte, se establece un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5 por ciento aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35 por ciento de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta 50 mil dólares. Para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado.