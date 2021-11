Ante empresarios, Guzmán ratificó 9% de crecimiento y descartó devaluación

El ministro hizo un balance de la gestión, anticipó algunas medidas y los avances en la negociación con el FMI y, principalmente, intentó llevar calma a los presentes sobre las tensiones cambiarias.

En un encuentro con empresarios chubutenses, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que este año el país crecerá un 9 por ciento, “recuperando la mayor parte de la pérdida que se dio el año de pandemia”. El ministro aprovechó el espacio para insistir, de cara a un posible acuerdo con el Fondo Monetario, en la necesidad de que “todos los factores de poder de la Argentina apoyen la estrategia y la propuesta de negociación para que tengamos condiciones que no ahoguen las posibilidades de darle continuidad al proceso virtuoso de recuperación económica de hoy”.

Respecto a las tensiones cambiarias, Guzmán aseguró que el Banco Central está acumulando reservas. “Nosotros tenemos la posibilidad de dar continuidad a la política cambiaria, y no tenemos ninguna duda al respecto”, afirmó.

Frente a un auditorio colmado de directivos de empresas, sobrepasando los 300 lugares dispuestos para el convite, el ministro hizo un balance de la gestión, anticipó algunas medidas y los avances en la negociación con el FMI y, principalmente, intentó llevar calma a los presentes sobre las tensiones cambiarias.

"El Banco Central no ha perdido reservas. De hecho, las ha acumulado", dijo el titular de la cartera económica. “El año pasado, cuando la brecha cambiaria llegó a ser del 150%, había muchas voces diciendo que iba a haber un enorme salto devaluatorio. No sucedió. Nosotros tenemos la posibilidad de dar continuidad a la política cambiaria, y no tenemos ninguna duda al respecto”, detalló el titular del Palacio de Hacienda. El ministro explicó que “en un contexto electoral, hay quien quiere generar un ambiente de ansiedad, pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que tenemos condiciones para sostener el camino que iniciamos y lo vamos a hacer”.

Respecto de la situación actual, Guzmán aseguró que la economía “está transitando una sólida recuperación, que se ha vuelto mucho menos heterogénea que antes”. “Todos los sectores de la actividad económica en la Argentina están creciendo. La balanza comercial es positiva. El Banco Central no ha perdido reservas. De hecho, las ha acumulado. El 2021 es un año de progreso para la Argentina”, detalló.

En referencia a las negociaciones con el FMI por la deuda de 44.500 millones de dólares que tomó el macrismo, reiteró la necesidad de un apoyo de todos los actores económicos. “Uno de los escollos que enfrentamos y hay que cambiar es el tema del endeudamiento. Es muy grave lo que se hizo. No se usó ni un solo dólar de los 45 mil millones que se tomaron para mejorar la capacidad productiva de nuestro país”, remarcó Guzmán. “La oposición, cuando fue Gobierno, hizo el default de la deuda pública en pesos. Sería bueno que digan que nunca más habría que hacerlo”, concluyó el titular del Palacio de Hacienda.