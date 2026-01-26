A cuánto se va el dólar en febrero 2026, según bancos privados

La cotización del dólar que esperan los economistas

Con la inflación de diciembre de 2025 en 2,8% y un acumulado anual de 31,5%, el nivel más bajo de los últimos ocho años, el mercado empieza a recalibrar sus proyecciones cambiarias. En este nuevo escenario, los bancos privados ya ponen números concretos sobre la mesa para el dólar mayorista de febrero de 2026, bajo el esquema de bandas cambiarias que comenzó a regir este año.

La desaceleración de los precios no solo consolidó un cambio de régimen inflacionario, sino que también activó un nuevo mecanismo de ajuste del tipo de cambio que introduce mayor previsibilidad y reduce el margen para saltos bruscos.

Desde el 1° de enero de 2026, el Banco Central dejó atrás el ajuste fijo mensual del dólar (el “crawling peg” del 1%) y pasó a un sistema en el que el techo y el piso de la banda se actualizan según la inflación oficial, con un desfase de dos meses. Este cambio implica que la inflación de diciembre impacta directamente en el rango cambiario de febrero, una regla que los bancos consideran clave para anticipar el movimiento del dólar y acotar la volatilidad.

A cuánto va a estar el dólar en febrero

Dólar: la proyección de los bancos para febrero

Tomando como base el cierre de diciembre y el dato inflacionario ya confirmado, los bancos privados estiman que el dólar mayorista en febrero de 2026 se moverá cerca del límite superior de la banda, que se proyecta en torno a los $1.607.

Ese valor funciona como una referencia central para el mercado: si el tipo de cambio se aproxima o supera ese nivel, el Banco Central tiene margen para intervenir y evitar desbordes. En las mesas de dinero destacan que, con inflación en baja y un esquema más transparente, el dólar tendería a moverse dentro del rango sin sobresaltos.

Las proyecciones privadas también miran un poco más allá. Según las estimaciones de inflación que recoge el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el techo de la banda para marzo podría ubicarse cerca de los $1.639. Ese ajuste respondería al impacto de la inflación de enero, nuevamente con el desfase de dos meses que fija la normativa.

A cuánto va a estar el dólar según el BCRA

El esquema cambiario se apoya, además, en una intervención activa del BCRA. Desde el inicio del nuevo sistema, la autoridad monetaria viene comprando divisas de manera sostenida en el Mercado Libre de Cambios:

Acumuló u$s 273 millones en intervenciones netas positivas.

Promedió compras cercanas a u$s 40 millones diarios .

Las reservas brutas crecieron hasta unos u$s44.768 millones, impulsadas también por la valorización del oro.

Para los bancos, este comportamiento refuerza la credibilidad del esquema y reduce las chances de tensiones cambiarias en el corto plazo. Hacia adelante, las entidades privadas coinciden en que, si se mantiene la actual dinámica de inflación baja, compras de reservas y remonetización gradual, el dólar mayorista en febrero se moverá dentro de un rango controlado, con un valor cercano a los $1.600.