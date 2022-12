Por qué sube el dólar blue: la explicación del Gobierno

En el Poder Ejecutivo entienden que hay fundamentalmente tres causas de coyuntura que explican el valor récord de la divisa paralela. Cuál es la expectativa oficial para enero.

El Gobierno considera que la fuerte suba del dólar blue de los últimos días, que lo llevó a alcanzar un récord histórico nominal, tiene fundamentalmente tres causas, sobre todo estacionales y de coyuntura, por lo que estima que la divisa paralela volverá a bajar durante enero próximo.

Luego de varias semanas calmas, a partir del pasado jueves 22 de diciembre el blue entró en una nueva racha alcista para aumentar $30 en una semana y alcanzar, el último miércoles, el valor récord de $357. Se trata de su mayor precio histórico, superando incluso el pico de la corrida cambiaria de julio, cuando llegó a cerrar a un máximo de $340.

Suba del dólar blue: las tres causas que dio el gobierno

Dentro del Poder Ejecutivo entienden que la primera de las causas que llevó a esta suba frenética es estacional: la dolarización de muchas familias argentinas que planean irse de vacaciones al exterior en las próximas semanas y que ven que, hoy en día, el dólar ilegal sigue siendo más barato que el dólar Qatar, el cual se aplica a los consumos con tarjeta de crédito en moneda extranjera y cotiza actualmente a $366.

A esto se le suma el sector pudiente de los trabajadores registrados que no necesitan gastar el aguinaldo y que, al cobrarlo, corre a dolarizarse para ahorro al mercado negro por haber ya superado el límite de compra legal de 200 dólares mensuales.

En el Gobierno, de todos modos, complementan esta explicación con un segundo factor de coyuntura. Según argumentan, muchas personas y empresas argentinas están cerrando sus cuentas en Estados Unidos con miras al acuerdo de intercambio de información fiscal que podría entrar en vigencia próximamente.

Por eso, entienden, se hacen de liquidez en el mercado paralelo con el objetivo de poder ingresar al nuevo blanqueo que, de ser aprobado en el Congreso, comenzaría durante el verano. Aun así, cabe aclarar que también es posible ingresar al blanqueo en pesos, con un tope de 50.000 dólares para personas físicas, por lo que esta supuesta dolarización en verdad no sería indispensable para ingresar al nuevo régimen de declaración voluntaria.

La tercera causa para la suba del blue a la que apuntan en el Gobierno es que en la última semana no hubo precio de referencia para el dólar mayorista. En ese sentido, el analista financiero Joel Lupieri señala que en los últimos días "no hubo mercado cambiario o dólar en Estados Unidos por un período de feriados y jornadas reducidas en Wall Street y la Fed, por lo que, al no haber referencia en el mercado norteamericano, muchas de las operaciones locales no tenían precio de referencia". De todos modos, Lupieri agrega que se trata de "una excusa realmente muy endeble" para explicar la suba del blue.

Al tratarse de factores fundamentalmente estacionales o de coyuntura, el Gobierno da por sentado que en enero la divisa paralela debería volver a bajar. "Estamos seguros de eso", afirman en los despachos oficiales del equipo económico.

Más allá de ello, sin embargo, hay otras causas de más largo alcance que permiten entender el alza récord del dólar ilegal. En primer lugar, en las últimas semanas entró plenamente en vigencia el dólar tarjeta para turistas extranjeros con una cotización similar a la del MEP, por lo que el blue haya tenido probablemente menos oferta.

Pero, además, cabe aclarar que el récord nominal del paralelo no implica que, en términos reales, la divisa norteamericana no esté atrasada. De hecho, actualmente la brecha con el oficial es de alrededor del 94%, cuando durante la corrida de julio esta llegó a alcanzar el 147%. Y en el último año, contra una inflación de poco menos del 100%, tanto el oficial como el blue aumentaron solo un 70%.