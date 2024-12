El dólar blue sube por séptimo día y alcanza ya los 1.135 pesos para la venta, su precio más alto en un mes. El pago del aguinaldo, que buena parte se volcará a dolarizar cartera, y el rumor de la eliminación antes de las Fiestas del impuesto al PAIS sobre la compra de moneda extranjera fueron los principales impulsores de la suba de estos días.

El dólar arrancó la semana acentuando la tendencia del cierre del viernes pasado, es decir, en suba, con una brecha que tras tocar mínimos e incluso invertirse, se ubica ahora cerca del 10% con el dólar oficial. Lo mismo que las variantes financieras. El dólar MEP cotiza con un alza de 2,25% hasta los 1.124 pesos para la venta mientras que el contado con liquidación se negocia con un alza de 0,9% hasta los 1.138 pesos.

"Tanto gobierno como mercado piensan que este nivel cambiario puede sostenerse hasta las elecciones. Ya sea porque el flujo comercial no se deteriora mucho (por ejemplo, porque la actividad no levanta cabeza) o por las líneas del exterior que el equipo económico pueda conseguir (Repo, FMI), las expectativas del mercado podrían convalidar la preferencia del gobierno de que el dólar no se mueva mucho de cara a las elecciones del año que viene", señala el informe de la consultora lcg.

Por qué sube el dólar blue y cuál será su nuevo precio

El desencadenante de este cambio de percepción sobre el dólar podría llegar a ser números de comercio exterior y de turismo que se deterioran visiblemente entre enero y marzo,

gatillando el desarme de muchas operaciones de carry que se armaron en los últimos meses y que exacerbarían la dinámica. Aun con cepo, esto se manifestaría a través de la brecha

cortando con la dulzura de los últimos tiempos.

"Como ha ocurrido en el pasado, vuelve a aparecer en escena la dialéctica económica-política, con retroalimentaciones mutuas, en donde la posibilidad de una victoria de CFK en la provincia de Buenos Aires incorpore nuevas dosis de incertidumbre", señala la consultora. El gobierno modifica la estrategia cambiaria con la excusa de la eliminación casi completa de las restricciones al acceso de divisas (cepos), lo que obligaría a la libre flotación entre el peso y el dólar (más allá de alguna administración).

Este escenario podría darse frente a una negociación con el FMI como condición para fondos frescos, y recién podría ser posible desde marzo o abril. Por eso, la primera variable de decisión pasa por si, durante el 2025, el Gobierno transita el año con o sin fondos frescos del FMI.

Con esto también estamos señalando que la cuenta de almacenero que hacemos muchos sobre las entradas y salidas de dólares, concentrándose únicamente en el comercio exterior

de bienes y servicios, más el pago de intereses y los movimientos de la deuda (amortizaciones y emisiones de nuevos instrumentos), pierde relevancia frente a la posibilidad de cambios de cartera repentinos que vuelan hacia el dólar, con cepo o sin cepo.

La otra variable relevante para los próximos meses será la actividad económica. Y nuevamente regirá esa simbiosis entre economía y política. "Aun sin ser determinante para el corto plazo (pareciera que la sociedad, mayoritariamente, está evaluando al gobierno primero en otros módulos), es evidente que una actividad que no termina de repuntar con energía, restará

puntos paulatinamente, poniendo más intriga en el resultado fino electoral", señala el informe. Las reservas internacionales brutas cerraron noviembre en 31.848 millones de dólares.