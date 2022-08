Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 20 de agosto

El tipo de cambio ilegal mantuvo una suba en el cierre del viernes. Cuál es su valor hoy.

El dólar blue subió un peso y se vendió a $ 294 y la punta compradora cerró este viernes en $ 291. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 110% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 238,477 millones, en futuros MAE U$S 30 millones y en el Rofex U$S 335 millones. El Banco Central (BCRA) mantuvo la tendencia positiva de las últimas ruedas y finalizó su participación de hoy con compras por unos U$S 5 millones en el mercado.

En cuanto al tipo de cambio oficial, aumenta de a pocos centavos día tras día y se encuentra en $142 en promedio dependiendo del banco. El BCRA cotizó a $142,86, con una suba de 45 centavos respecto del jueves. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se comercializó a $ 235,69.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación escaló 2,3% hasta $ 300,71 por unidad, y el dólar MEP trepó 1,8% y se transó a $ 292,31. Si bien tanto la operación de Dólar MEP como la de CCL son ilimitadas, por lo que permiten comprar la cantidad de dólares que el usuario desee, hay que tener en cuenta que solo se puede realizar si no se compró Dólar solidario en los 90 días previos.