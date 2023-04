Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 1 de abril

La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 95% promedio.

En el final de la semana, el dólar blue subió un peso y cerró a $ 394. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 95% promedio.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la última rueda de marzo con ventas por US$ 99 millones para atender la demanda. En marzo la autoridad monetaria efectuó ventas por unos US$ 1.918 millones en el mercado de cambios.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 344,122 millones, en futuros MAE US$ 223 millones y en el Rofex US$ 2.120 millones. En marzo, el tipo de cambio mayorista subió 6,02% y en el año acumula un aumento del 17,98%.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a un promedio de $ 216,24, con una suba de 44 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 356,80.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación avanzó 0,2% hasta los $ 403,74 por unidad, y el dólar MEP sumó 0,2%, en $ 392,80. Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense operó a $ 209, con un aumento de 41 centavos con relación al cierre previo.