Ley de Compre Argentino: el Frente de Todos logró dictamen de mayoría en comisión de Diputados

La iniciativa tiene por objeto promover la mayor participación de la producción nacional en las compras públicas y estimular procesos de innovación y de generación de agregado de valor en sectores estratégicos.

En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el Frente de Todos (FdT) emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de reforma de la Ley de Compre Argentino, que tiene por objeto promover la mayor participación de la producción nacional en las compras públicas y estimular procesos de innovación y de generación de agregado de valor en sectores estratégicos. De esta forma, la iniciativa quedó en condiciones de ser debatida por el plenario del cuerpo.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo e impulsado por el oficialismo fue firmado por 40 legisladores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria, 39 propios del FdT más el respaldo del representante del Frente de la Concordia de Misiones. En tanto, la propuesta de Juntos por el Cambio, de rechazo total al proyecto, fue avalada por los 38 integrantes que tiene el bloque opositor en ambas comisiones.

De las ochenta firmas que integran el grupo de trabajo legislativo que abordó el tema, no adhirieron a ninguno de los dos textos el diputado de Córdoba Federal/Interbloque Federal, Ignacio García Aresca, con doble incidencia por ser parte de ambas comisiones.

Al respecto, el presidente de la comisión, Marcelo Casaretto (FdT), explicó los lineamientos centrales del proyecto, así como las últimas modificaciones realizadas al texto original del Poder Ejecutivo al asegurar que busca mejorar "la preferencia planteada por la ley vigente, llevándola al 15% para todas las empresas nacionales, ampliada al 20% para las mipymes, y se agrega una preferencia adicional del 3% para empresas que tengan mujeres en su conducción, cumplan pautas de desarrollo ambiental sostenible y cumplan requisitos regionales".

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) consideró que "la propuesta que hace el Poder Ejecutivo es ampliar el margen de preferencia, esto es lo que nosotros no encontramos justificado y no encontramos respuesta de por qué hacerlo". En respuesta, la diputada del FdT Victoria Tolosa Paz defendió el proyecto al considerar "que esa polea de tracción del Estado va a hacer que las industrias del norte puedan ser desarrolladoras de empleo de calidad y formal. Necesitamos construir una Argentina previsible y eficiente, no solamente en la búsqueda del precio, sino en algo fundamental como el rol estratégico del Estado".

En el costado oficialista, el presidente de la comisión de Presupuesto y diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, señaló que "pareciera que vinimos con un proyecto inflexible pero lo primero que escuchamos fue el tema de la inclusión del PAMI y lo sacamos. Y no se puede decir tan a la ligera que es el ´Compre Caro´".

"Cuando se privilegia el Compre Argentino se privilegia el trabajo argentino, que a su vez genera consumo argentino y eso a la vez genera ingresos fiscales", continuó Heller y concluyó que "las leyes se hacen siempre o deberían hacerse con el criterio de proteger a los más débiles, porque los poderosos no necesitan las leyes, ganan con el mercado".

Qué busca el proyecto

La iniciativa que el oficialismo busca sancionar contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional pese a que sus precios se excedan -hasta un determinado tope- a las propuestas que puedan hacer compañías extranjeras. A través de su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar US$ 500 millones por priorizar la compra de productos nacionales.

Uno de los puntos centrales es que eleva las preferencias de presupuestos propuestos por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) nacionales -de un 15% a un 20%-, en tanto que las demás pasan del 8% al 15%.

Cuál es el impacto económico

30.000 nuevos empleos privados.

$ 40.000 millones adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación al año.

Principales cambios sobre la ley vigente

Ampliar el alcance de la ley a nuevos sujetos.

Crear la herramienta de compras públicas para la innovación.

Establecer herramientas de alto impacto que estimulen el desarrollo de la industria nacional.

Promover el desarrollo de la industria nacional a través de las compras públicas en sectores estratégicos.

Ampliar el alcance de los acuerdos de cooperación productiva (ACP) y mejora del funcionamiento de la herramienta.

Garantizar el acceso a información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local.

Mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas.

Promover la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes.

Fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales.

Unificar el valor del módulo que se aplica en la Ley con el de ONC.

Con información de Télam