Pesce: "La desaparición paulatina del dinero material ya entró en un camino irreversible"

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, aseguró hoy que la desaparición paulatina del dinero material "ya entró en un camino irreversible" y que, ante ese escenario, la Argentina cuenta con la ventaja de que "el 98,5% –casi la totalidad de la población adulta– tiene una cuenta bancaria o de una billetera virtual".

En ese sentido, señaló que el paso hacia la digitalización del dinero es uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema financiero mundial.

"La desaparición paulatina del dinero material ya entró en un camino irreversible. Cada país encaró de un modo diferente este problema. En la Argentina contamos con una ventaja, en 2018 ya el 80% de la población adulta contaba con una cuenta bancaria ya que el sistema de asistencia social de nuestro país está asentado en la distribución de dinero a través de cuentas bancarias lo que le aporta trasparencia", señaló Pesce.

El titular del Banco Central participó hoy en la 21ª Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI según su sigla en inglés) que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.

Pesce recordó que a partir de la crisis de la pandemia, la instrumentación de asistencia del Estado a través de cuentas bancarias y la mayor adopción en el uso de medios de pago electrónicos llevó a que "el 98,5% –casi la totalidad de la población adulta– tenga una cuenta bancaria o de una billetera virtual".

"El Banco Central argentino ha regulado la intervención de las billeteras no bancarias: estas instituciones no pueden hacer intermediación financiera y están obligadas a depositar en instituciones reguladas el 100% de los depósitos que reciben, lo cual garantiza que ese dinero transaccional no tenga otros usos”, dijo el presidente del BCRA.

Por último, planteó que en el horizonte cercano habrá que ocuparse de los riesgos potenciales que pudieran tener las monedas no públicas basadas en las tecnologías blockchain que no tienen respaldo de ninguna institución estatal o activos subyacentes.

Según los últimos datos oficiales disponibles, en agosto de 2022 se efectuaron 145,6 millones de transferencias inmediatas de dinero electrónico en Argentina por $ 3,5 billones, que se traducen en crecimientos interanuales del 105,6 % y del 29,7 %, en cantidades y en montos reales, respectivamente.

Particularmente, los pagos con transferencia alcanzaron las 23,1 millones de operaciones (+52,2 % i.a.) por un total de $ 105,9 mil millones (0,6 % i.a.), entre los cuales los iniciados con QR interoperable -lanzado en noviembre del año pasado a través del sistema de "Transferencias 3.0"- representaron el 17,4 % con más de 4 millones de pagos, mientras que los realizados con tarjetas (débito, crédito o prepaga) representaron el 48 % en una terminal de punto de venta (POS), con 11,1 millones de operaciones.

Con información de Télam