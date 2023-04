Según datos del Banco Central, los dólares que faltan se fueron en gran parte al pago de la deuda

El resultado de la balanza comercial de argentina desde enero 2020 al cierre del primer trimestre de 2023 registró un saldo positivo de US$ 45.000 millones. Sin embargo, en ese mismo lapso las reservas internacionales del país cayeron en US$ 5.800 millones.

El salto de los dólares paralelos y la peor sequía en 100 años encontraron al Gobierno ensayando respuestas de urgencia para frenar la presión devaluatoria. A raíz de un estado de extrema tensión, la pregunta que surge es saber adónde fueron los dólares que hoy faltan en el Banco Central (BCRA). En los últimos tres años hubo ingresos netos por casi US$ 50.000 millones, pero una de las principales ventanas de salida fueron los pagos de deuda, tanto pública como privada.

Los principales pagos que -en parte- no permitieron transformar el saldo comercial de bienes en la acumulación de reservas fueron el saldo comercial de la balanza de servicios, el pago de capital e intereses de deuda del sector público y privado y el saldo neto de desembolsos con los organismos internacionales de crédito, que en conjunto sumaron US$ 49.000 millones. Dentro de este universo, una importante salida fueron los pagos al FMI, por U$S 5.000 millones.

El mapa de la salida de dólares

Durante este período se registraron otros dos efectos de alta incidencia sobre el resultado de la balanza de pagos del país, inducido por las regulaciones del Banco Central. Se limitó el pago de US$ 27.432 millones de deuda registrada de las empresas y se incrementó la deuda comercial de las empresas por importación de bienes y servicios por US$ 12.734 millones. El incremento de esta deuda comercial permitió financiar parte del crecimiento económico de estos años y fue posible al evitar el default de la deuda privada.

En paralelo, desde el 1 de septiembre de 2019, cuando se implementó el nuevo régimen de cambios que obliga a liquidar las divisas, las exportaciones argentinas de bienes totalizaron US$ 232.547 millones, de los cuales solo no han sido liquidadas US$ 4.331 millones, lo que representa 1,86% del total. El nivel de cumplimiento de la obligación de liquidar es superior a 98%.

Al analizar el pago de deuda concretado por las empresas surge que entre capital e intereses alcanzó a US$ 14.900 millones en el período. Pero en ese segmento se incluyen a las empresas públicas de derecho privado. Por último, las provincias en conjunto demandaron US$ 3.300 millones, destacando el caso de la provincia de Buenos Aires, que afrontó pagos en divisas por US$ 824 millones.

El Gobierno busca resguardar lo que hay

Este miércoles, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que se dejará de pagar importaciones de China en dólares y pasarán a yuanes, aprovechando la activación del swap con ese país por un equivalente de US$ 1.040 millones.

La medida se enmarca en las inspecciones e intimaciones efectuadas por la Aduana a empresas que efectuaron importaciones de mercaderías de origen China, pero refacturadas desde Uruguay y Europa en las que se registró de manera exponencial la solicitud de SIRAS en yuanes. La menor demanda de dólares por la activación del swap con China tendrá un impacto positivo en las reservas del Banco Central.

Las inspecciones de Aduana apuntan a las maniobras de sobrefacturación de importaciones que algunas empresas desarrollan para hacerse de dólares en el exterior. En ellas se analiza si el motivo de refacturar desde Uruguay corresponde a una maniobra para evitar el pago al exterior con yuanes - situación lógica si se pagara directamente a China - y así poder acceder a dólares evitando el uso de yuanes.

En lo que va del año, se analizaron 4.803 destinaciones por US$ 287 millones de importaciones de mercadería fabricada en China y refacturada desde países europeos. De esta manera, se destaca que sólo tres países concentran el 60% de las operaciones trianguladas por 172 millones.

Mientras tanto, luego de su viaje a Estados Unidos, Massa espera recibir US$ 3.000 millones extra de parte de organismos multilaterales de crédito durante el segundo trimestre del año. Se trata de una nueva tanda de préstamos que llegarán de parte de al menos cuatro organismos de crédito en los próximos meses, según pudo saber El Destape de parte de fuentes del Palacio de Hacienda.