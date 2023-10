La Argentina pagó 228 millones de dólares al Club de París y otros organismos

El BCRA pagó 190 millones de dólares al Club de Paris y otros 38 millones a diferentes organismos multilaterales. El año pasado, Massa renegoció los términos de la deuda con el club de países acreedores.

El Gobierno realizó un pago de intereses al Club de París por unos 190 millones de dólares y otros organismos como el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entre otros, por US$ 38 millones. Estos desembolsos forman parte del esquema comprometido en acuerdos internacionales de financiamiento. El año pasado, el ministro y candidato Sergio Massa llegó a un acuerdo con el Club de Paris para refinanciar los abultados pasivos adeudados a los países acreedores.



Según informaron desde Economía, los pagos a organismos internacionales se concentraron en el Club de París (US$ 190 millones) y otros por US$ 38 millones a otros organismos internacionales como el Banco Mundial, CAF y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los pagos se vieron reflejados en los datos de reservas internacionales del Banco Central (BCRA) del lunes, que cayeron 285 millones de dólares, la mayor parte producto del cumplimiento de los compromisos de pago con estos organismos.

A finales de junio, el ministro de Economía, Sergio Massa, suscribió una serie de acuerdos bilaterales con países integrantes del Club de París para refinanciar la deuda vigente con dicho organismo, como parte de un convenio alcanzado en octubre de 2022 para reprogramar 100% de los montos adeudados mediante pagos realizados durante trece semestres consecutivos hasta finalizar en 2028.

Bajo este esquema de negociación, el Gobierno logró reprogramar el pago de la deuda de US$ 1.972 millones con el Club de París, con una reducción en la tasa de interés y una extensión en los plazos de pago. El acuerdo supone que Argentina devolverá 40% del capital en los próximos dos años y, si se hubieran mantenido las condiciones de 2014, se tendrían que haber devuelto 58% del capital.



La deuda total con el Club de París es de aproximadamente US$ 2.400 millones, aunque se logró reducirla a poco más de los US$ 1.970 millones debido a la quita de pagos de intereses y punitorios.



En cuanto a la composición de estos pasivos, los principales acreedores son Alemania, con el 37%; seguido por Japón (22%); Holanda (8%); y España, Italia y los Estados Unidos con participaciones en torno al 6%. Resolver el total de esta deuda, le brindará al país una mayor espalda para recurrir a los mercados internacionales de crédito con el objetivo de conseguir fondeo para proyectos de desarrollo estratégicos para la Argentina.

Mayor previsibilidad

El embajador argentino en Suiza, Gustavo Martínez Pandiani, que se desempeña como asesor del equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, había asegurado días atrás que los acuerdos bilaterales para refinanciar la deuda con el Club de París "ayudarán mucho" al sector privado al darles "previsibilidad"; al tiempo que destacó las perspectivas de crecimiento del país para los próximos años.

"Estamos dándole sustentabilidad a una deuda que ya existía porque tanto esta como la del Fondo Monetario Internacional son deudas que recibimos del gobierno anterior", señaló y subrayó que el objetivo central será "cumplir con los compromisos".



El funcionario destacó que el acuerdo "ayuda mucho" al sector privado. "Lo peor que le puede pasar al sector privado es tener un panorama de incertidumbre y no saber si mañana la Argentina va a poder cumplir o incumplir con sus compromisos. Este acuerdo le está dando un panorama sustentable y previsible al sector privado, y por supuesto también al inversor extranjero y a la persona que quiera exportar", afirmó Martínez Pandiani, quién se desempeñó, antes de asumir su cargo como embajador, en la Cancillería como subsecretario de América Latina y el Caribe.