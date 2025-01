El Gobierno deslizó que podría conseguir desembolsos frescos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 14.000 millones de dólares. Sin embargo, el ex director del organismo Claudio Loser sostuvo que ese desembolso no superará los 7.000 millones. “No creo que el préstamo llegue a montos tan altos. Mi impresión es que va a estar bastante por debajo de 10.000 millones; estimo unos 7.000 millones de dólares, con la idea de que otros se acerquen también y le presten a Argentina con el sello de aprobación del Fondo”, sostuvo en declaraciones a El Destape 1070.

Loser integró el staff técnico del FMI durante 30 años y fue director entre 1994 y 2002. En referencia al blanqueo como condición para avanzar en un acuerdo con el FMI, Loser aseguró que el organismo nunca "empuja" por esa medida. "Mi experiencia es que en la Argentina siempre fue una decisión de los gobiernos de hacerlo, para obtener tanto dólares como nuevo dinero para las finanzas públicas. El blanqueo no es condición previa del FMI”, sostuvo Loser.

En cuanto al informe independiente que lanzó el FMI, el economista aclaró que "el staff sacó una evaluación independiente con una crítica al programa". Pero aclaró que, si lo lee uno con cuidado, dice que se han hecho cosas importantes en los últimos meses. Sin embargo, está la preocupación del cepo y el tipo de cambio, que son los elementos que tendrán que discutirse en una negociación”.

Loser consideró que, en medio de la negociación, desde el Fondo “no le van a pedir (a la Argentina) más ajuste fiscal". Y también se refirió a las restricciones cambiarias: "En cuanto al cepo, no creo que le digan ahora o nunca con el cepo, sino que lo saquen de a poco. En el tipo de cambio va a haber discusiones, pero no creo que el tipo de cambio per se sea el que arme el lío”.

Consultado sobre el rasgo político del acuerdo, opinó que "el peso o la mano política tiene que ver cuando hay una situación especial" ya que "el staff negocia y puede encontrar algo flojo, pero la política no es esencial". Al respecto, diferenció lo que ocurrió con el préstamo a Macri de 2018: "Sí fue muy político, en ese momento en que no había fondos para la Argentina, en términos de montos, no en términos de programa en sí mismo”.

"El informe del staff dice que no hay que volver a cometer el error de operar en función de decisiones políticas. Se lo está diciendo a (Donald) Trump. Es un análisis independiente del staff metido en Argentina, aunque no quiere decir que el staff prevalezca”, concluyó el directivo.