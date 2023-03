Canje de deuda: en Economía celebraron el 64% de aceptación como un "éxito"

Se canjearon 4,3 billones de pesos y quedaron afuera de la operación otros 3 billones que vencerán en los próximos tres meses. Los Fondos Comunes de Inversión no participaron del canje.

El Gobierno logró canjear el 64 por ciento de la deuda en pesos cuyos vencimientos estaban programados entre abril y junio. De los 7,4 billones de pesos puestos en juego, la operación alcanzó los 4,34 billones, vencimientos que se patearon para 2024 y 205. Con este resultado, el equipo económico deberá afrontar en el próximo trimestre vencimientos por 3 billones de pesos. “Es un número administrable”, fue la respuesta que dio el ministro Sergio Massa una vez conocido el resultado. Los bancos Galicia, Santander, Credicoop, IBC, BAPRO, Ciudad y BNA resultaron ser los principales participantes. Los fondos comunes de inversión se mantuvieron afuera de la operatoria, por lo que Economía deberá negociar con ellos ante cada vencimiento.

La mitad de los títulos en pesos estaban en manos de organismos públicos (Estado nacional y provincias). El resto, privados. La estimación de mínima del Gobierno era conseguir un canje por el 60 por ciento de la deuda y la de máxima, del 80 por ciento. El resultado fue del 64 por ciento. “Sentimos que fue exitoso”, sostuvieron desde el Palacio de Hacienda.

Al cierre de esta edición y luego de la operación financiera, el equipo económico seguía analizando la curva de vencimientos para el próximo trimestre. En definitiva, serán 3 billones de pesos en títulos que vencerán antes de las PASO.

El mismo día del canje hubo fuertes operaciones a través del contado con liquidación, que cerró la jornada con una suba del 2,3 por ciento, protagonizada por los posibles inversores que no entraron en el canje quienes desarmaron sus posiciones y decidieron dolarizarse por esta vía.

“A partir de ahora será más difícil que se intente voltear la deuda en pesos porque hay una parte de los deudores que aceptó este canje. Con esta operación, evitas el efecto de tener que emitir 7 billones de pesos, y que ese dinero se dolarice todo. Ya no vas a tener fuertes vencimientos todos los meses. Esa es la ventaja de este acuerdo. Luego habrá que analizar el costo que tendrá este arreglo”, explicó Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo.

Para Juan Pablo Albornoz, economista en INVECQ, un canje exitoso hubiera implicado un nivel de adhesión del 70 por ciento, como mínimo. “Quedan vencimientos por una base monetaria antes de las PASO. No es una cifra menor”, explicó el analista.

Si bien Massa se mostró optimista por el resultado, sabe que se tendrá que seguir negociando con los Fondos Comunes de Inversión y otros grandes tenedores de títulos que apuestan al corto plazo para que renueven esos papeles ante cada vencimiento de los próximos tres meses. “Será licitación a licitación. No tendremos problemas en manejar los posibles pesos para que no se dolaricen, en caso de que no haya renovaciones”, explicaron desde el Palacio de Hacienda.

Un dato aparte fue la participación del Banco Ciudad, que canjeó el 75 por ciento de sus posiciones. Es decir, la entidad financiera del distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los candidatos presidenciales de Cambiemos, avaló la operación financiera del Gobierno nacional cuando desde ese mismo espacio se hizo todo lo posible por boicotear la operatoria.