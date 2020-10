Bono atado al dólar se emitió por el triple del monto pretendido

El Gobierno se puso el objetivo conseguir emitir deuda en pesos por U$S 500 millones para refinanciar vencimientos de deuda anterior. La falta de opciones de ahorro atadas al tipo de cambio derivó en una oleada de ofertas para hacerse del flamante dólar linked. El Ministerio de Economía finalmente aceptó casi la totalidad del dinero y colocó más del triple de lo pretendido.

El secretario de Finanzas, Diego Bastourre, buscó hasta U$S 500 millones con un bono vinculado al dólar con vencimiento el 30 de noviembre de 2021. Recibió interesados por U$S 1.768 millones y aprovechó la oportunidad para adjudicar casi la totalidad: U$S 1.766 millones. Esto equivale a unos $ 136.105 millones a los que el Estado les pagará una tasa del 0,10% anual adicional a la devaluación.

La colocación le ayuda a Economía a planificar la cobertura de los cerca de $ 225.000 millones que vencen a lo largo de octubre. De estos, unos $ 166.000 millones corresponden a pagos de amortización e intereses de distintos instrumentos de mercado.

De este modo se ampliaron las opciones de financiamiento del Tesoro Nacional, que podrá contar con fondos en lugar de reasignar recursos o emitir billetes. Por esto es que la colocación genera una contracción de la base monetaria en el corto plazo dado que le brinda liquidez inmediata a la caja del Estado.

Detrás de semejante popularidad emerge la discusión sobre si la devaluación le ganará a la inflación en los próximos 12 meses. Una afluencia masiva a esta herramienta puede dar indicios de alta expectativa de aumento del dólar entre fondos de inversión y ahorristas de a pie. Acompañado esto estuvo de la mano de las mayores restricciones al mercado cambiario oficial para atesoramiento, que impone un 65% de recargo en la cotización, un límite de U$S 200 para personas y directamente lo prohíbe para compañías.

Por supuesto que no se trata del único factor relevante a la hora de analizar los resultados que triplican lo esperado. Muchas empresas mantienen obligaciones para con su casa matriz o directorio de resguardar parte de su patrimonio en bienes dolarizados así pueden cubrirse de futuros aumentos del tipo de cambio. Esto sucede particularmente con multinacionales y compañías que comercian internacionalmente.