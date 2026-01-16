Arrancó el festival de endeudamiento privado: 720 millones de dólares en dos días

Entre el martes y miércoles de esta semana, tres empresas emitieron deuda por 720 millones de dólares y arrancaron el festival de endeudamiento que está financiando la disponibilidad de divisas en el mercado oficial y que le permitió al Banco Central realizar compras por 553 millones de dólares en lo que va del año.

Las empresas emitieron el año pasado Obligaciones Negociables en el mercado local por un nivel récord, de 25.867 millones de dólares, que tendrán que empezar a cancelar este año, en parte con acceso al mercado de divisas y en parte con la renovación vía la colocación de nueva deuda.

Esta semana colocaron deuda John Deere Credit Compañía Financiera S.A. por 80 millones de dólares, Scania Credit Argentina por 41 millones de dólares y, el miércoles, Telecom por 600 millones de dólares que destinará a refinanciar vencimientos.

El BCRA sigue de compras en el mercado

El día de la colocación de Telecom, el BCRA realizó la mayor compra del mes, por 187 millones de dólares que según la especulación de mercado se realizó en operaciones en bloque, es decir por afuera del mercado oficial de cambios, por lo que no se tiene precios de referencias.

Un informe de Outlier advirtió que “el aumento de la oferta, en buena parte por fuera de pantalla, no pasó por el sector agropecuario, dado que las liquidaciones informadas por CIARA sumaron sólo 46 millones de dólares, bajando fuerte respecto de las ruedas previas”.

Ese aumento de la oferta se estima que provino de la liquidación de la deuda emitidas por las empresas y que está actuando de puente hasta el ingreso de la cosecha gruesa que comienza a liquidarse en marzo.

El año pasado dejó récord de endeudamiento privado

En enero del año pasado el conjunto de las empresas emitió deuda por 2.019 millones de dólares, más del doble que ese mes de 2024, y según la recepción que tuvo la emisión de Telecom este enero podría superarse.

La operación se destacó por alcanzar uno de los plazos más largos en la historia de Telecom y por concentrar el mayor volumen de interés de inversores para una emisión corporativa argentina desde la reapertura del mercado internacional en 2024, recibió ofertas por 2.427 millones de dólares, a través de 174 órdenes.

La alta demanda de los inversores por deuda corporativa se vino manifestando a lo largo de todo el año pasado, especialmente en noviembre cuando las empresas alcanzaron el récord de colocación de Obligaciones Negociables por 2.936.509.810 dólares, según reflejó el economista Federico Glodowsky en su cuenta @fede_glodo de la red social “X”.

La abundancia de dólares financieros está permitiendo al BCRA acumular reservas, aunque el mercado cuestiona que en lugar de hacerlo vía emisión monetaria lo hace con la venta simultánea de bonos dolarizados, lo que equivale a un alquiler de reservas y no a una acumulación genuina.

Las tres primeras emisiones de deuda de 2026

“Lo curioso es que, aun comprando esos volúmenes, el BCRA parecía presente en el mercado de LELINKs para contener la cotización, vendiendo cobertura. Durante todo el día operó ofrecido el oficial y cerró en $1453 (-0,27%), con reacciones similares en el MEP y el CCL, pero bastante más moderadas”, describio Outlier la operatoria del miércoles.

Esa doble intervención, junto con la suba de tasas de interés en pesos que convalidó la Secretaría de Finanzas en una licitación de deuda en la que no tuvo margen para liberar pesos por la falta de liquidez del Tesoro, están generando una apreciación del peso que busca el Gobierno para utilizar como ancla antiinflacionaria.

“El Central compró un acumulado de 515 millones de dólares en el mercado libre de cambios en las últimas 8 ruedas pero, como los pesos que inyecta por esa vía los retira vendiendo Lelink, los pasivos remunerados del BCRA cayeron a apenas 0,03 billones de pesos (dato al 12/ene) y esta semana las tasas 1 día alcanzaron nuevos máximos anuales”, describió el informe de la consultora 1816.

“En los próximos días y semanas veremos de qué manera seguirá incidiendo sobre la liquidez el BCRA (que busca seguir comprando divisas con el spot a 5% del techo de la banda) vía operaciones de bonos u otras herramientas de política monetaria”, señaló.

Outlier remarcó que “la combinación de cobertura barata y mayores diferenciales de tasa en pesos es el combo elegido” por el equipo económico “para desalentar la demanda privada de divisas y alentar la oferta”.

El mercado está especialmente atento a cómo el BCRA va a acumular reservas, ya que se esperaba una inyección de pesos en la economía que ayude a recuperar el nivel de actividad económica pero que a partir de la aceleración que mostró la inflación en diciembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor alcanzó 2,8%, se teme que la administración de Javier Milei presione por una mayor recesión

Outlier lo describió como “trilema de política económica que caracteriza este arranque de 2026: acumular reservas, retomar la desinflación y recuperar el dinamismo de la actividad”.