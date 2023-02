Aracre denunció el intento de golpe financiero de Juntos por el Cambio contra el Gobierno

El jefe de asesores de Alberto Fernández recordó el megaendeudamiento que tomó el macrismo con el FMI y el default en pesos al que arribó la administración PRO sobre el final de su gestión.

El jefe de asesores del Gabinete, Antonio Aracre, disparó contra Juntos por el Cambio por el intento de golpe financiero que promovió en los últimos días y que ayer lo abordó a través de su mesa nacional. El exCeo de Syngenta recordó el megaendeudamiento que tomó el macrismo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el default en pesos al que arribó la administración PRO sobre el final de su gestión.

"Las maniobras cortoplacistas del oficialismo no son gratis. La deuda del BCRA obliga a que el oficialismo siga emitiendo, y que los argentinos vivamos con un 94,7% de inflación. Esto no solo nos afecta el presente, sino que también nos condiciona el futuro. ¿Qué país nos dejan?", difundió Juntos por el Cambio a través de un comunicado. En la red social Twitter, Aracre respondió: "¿Bomba de tiempo? ¿Tasas usurarias imposibles de pagar? De verdad Juntos por el Cambio cree que la gente no tiene memoria para recordar cómo llegamos al FMI y al “reperfilamiento” (eufemismo de default) del ex ministro Lacunza?".

En esa misma línea, añadió: "Tuvimos una pandemia una guerra. Y crecimos en dos años de los tres que llevamos en el gobierno. En el período que gobernó Cambiemos, el PBI cayó en tres de los cuatro años que nos gobernaron…y además porque sostuvimos la actividad empresaria y el consumo en pandemia con los ATP y los IFE hoy tenemos un PBI mayor al de 2019 y el desempleo entre los más bajos de la serie histórica".

Por último, cerró: "Cuando no tenés propuestas honestas y constructivas para ofrecerle a la sociedad ni antecedentes exitosos para mostrar, el silencio es el mejor consejero".

Tras la reunión de ayer a la que asistieron los presidentes de los partidos que integran la alianza opositora, manifestaron "preocupación ante la grave situación económica que el Gobierno Nacional le dejará al próximo gobierno que no hace más que perjudicar a los argentinos, a los que condenan a este estancamiento permanente". Asimismo consideraron que "la situación será mucho peor de la recibida en el 2015".

"Durante el gobierno de Alberto Fernández, el endeudamiento público tuvo un aumento récord: creció ya en el equivalente a USD 83 mil millones, lo que genera una crisis de financiamiento en pesos que tuvo su epicentro en junio de 2022. Desde entonces, el Banco Central se vio obligado a comprar deuda pública por el equivalente a 2,3% del PIB", señaló el comunicado. Y sumó: "A pesar de la negación del Gobierno, esto ha puesto al país ante un delicado escenario de fragilidad financiera que eleva el riesgo de una salida caótica. En suma, una situación que, lejos de resolver los problemas, intenta irresponsablemente desplazar su impacto al día después de las elecciones".