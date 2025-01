Lo estás haciendo mal: cómo hay que comer el huevo para aprovechar su proteína al máximo.

Incluir huevos en la dieta de todos los días para obtener proteínas es fundamental. Sin embargo, muchas personas no saben cuál es la manera correcta de comer huevos para aprovechar al máximo su fuente proteica. Según expertos en nutrición, no es lo mismo el tipo de cocción que se haga para consumirlos, ya que esto influye significativamente en la manera en la que el cuerpo procesa y absorbe las proteínas.

Las proteínas son indispensables para hacer crecer la masa muscular. Además, son nutrientes que no pueden faltar para tener huesos, órganos, cabello, uñas y piel saludables. Las proteínas también se encargan de la función metabólica y reguladora del organismo y de fortalecer el sistema inmunológico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo aconsejable es ingerir 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso corporal al día.

Cómo se deben cocinar los huevos para aprovechar su proteína al máximo

Una típica comida fitness que hacen muchas personas que realizan actividad física a diario es los huevos revueltos. Sin embargo, esta no es la mejor manera de cocción para aprovechar al máximo su nivel nutricional. Para esto, lo mejor es cocinarlos en forma de huevo duro o huevo poché. De esta manera, no se le agregan grasas. Además, se aconseja añadir aceites saludables, como aceite de oliva, para aportar grasas saludables. Sin embargo, si optás por huevos revueltos, se aconseja que no utilices grasas.

Formas más saludables de consumir huevos

Huevo duro o poché en ensaladas o guisos.

Huevo duro relleno de atún, palta y/o queso crema.

Tortilla de huevo.

Omelettes con queso magro o atún.

Huevo revuelto, pero sin grasas que no sean saludables.

Cómo conservar huevos

Cómo conservar huevos crudos

Los huevos crudos pueden ser almacenados en la heladera sin ningún problema durante un período de hasta cinco semanas. Es importante asegurarse de que los huevos se mantengan en su cartón original, ya que esto ayuda a protegerlos de olores y sabores de otros alimentos en la heladera, además de evitar la pérdida de humedad.

Cómo conservar huevos cocidos

El tiempo de almacenamiento de los huevos cocidos depende de su preparación. Los huevos que se han cocido durante menos de 10 minutos, especialmente aquellos con la yema blanda, tienen un menor tiempo de conservación. En cambio, los huevos duros (hervidos durante al menos 10 minutos) tienen una vida útil más prolongada.

Los huevos duros con cáscara pueden conservarse en la heladera por hasta una semana. Es fundamental mantenerlos en su cáscara para protegerlos de contaminantes y desecación. En cambio, los huevos cocidos sin cáscara tienen una vida útil más corta. Se recomienda consumirlos en un plazo de una semana, pero lo ideal es almacenarlos en un recipiente hermético y consumirlos el mismo día para asegurar su frescura y seguridad.

Recomendaciones de conservación