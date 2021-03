El exdirector argentino ante el FMI Héctor Torres se refirió sobre las condiciones de excepcionalidad en las cuales fue otorgado el préstamo stand-by a Argentina en el Gobierno de Mauricio Macri y afirmó que el acuerdo siempre fue impagable. Ahora, el gobierno argentino pidió que se abra una investigación por "malversación" de fondos.

"El préstamo que pidió Mauricio Macri fue récord en nivel de desembolsos y estuvo concentrado en el primer año y medio del gobierno", señaló en declaraciones a Radio 10. Además, remarcó que "los pagos también están concentrados y es el gran problema que enfrentamos en el 2022 y 2023".

En ese mismo sentido, aseguró: "Está claro que no se podía repagar en los términos previstos porque ningún país puede dedicar el 20% o el 25% de sus exportaciones solo a pagarle al Fondo". Y fue por más: "La única posibilidad de imaginar que ese acuerdo podía tener algún éxito era que Macri fuera reelecto y entonces los mercados volvían a prestarle a la Argentina para repagarle al Fondo".

Al mismo tiempo, Torres afirmó que el empréstito se produjo por la "relación estrecha" de Macri con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que logró "forzarle la mano al Fondo Monetario". Igualmente, aclaró que "la responsabilidad es del directorio del Fondo que aceptó ese tipo de presiones, con la señora Christine Lagarde a la cabeza".

"La excepcionalidad de los acuerdos grandes pasó a ser la rutina. Es una de las cosas que el Ministro Martín Guzmán se quejó con razón en el G-20", puntualizó.

El Gobierno busca avanzar contra el macrismo

El presidente, Alberto Fernández, anunció en la Apertura de sesiones ordinarias del Congreso que se inicien "querellas criminales" contra los responsables de que se tomara esa deuda por U$S 44.000 millones. También se sumó también el Banco Central, que instruyó también para que se aporte información vinculada con esa deuda.

"El Gobierno que me precedió recibió el préstamo más grande de la historia. Los 44.000 millones se esfumaron antes que asumiéramos. En 2018 la Argentina fue sumergida en una profunda crisis. No tenemos que permitir nunca más un endeudamiento asfixiante. He pedido que se inicie una querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y participes de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria recuerda", afirmó Fernández.