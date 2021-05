El presidente Alberto Fernández sigue en Europa para reunir apoyo político en la búsqueda de un acuerdo con el FMI que permita reestructurar una deuda que supera los U$S 44.000 millones. Sin embargo, también pretende un entendimiento con los países que integran el Club de Paris, una entidad con el cual nuestro país también mantiene una deuda.

¿Qué es el club de París?

El Club de París es una entidad integrada por acreedores oficiales y países deudores. Está conformado por un conjunto de 19 países coordinados por Francia y en el que se destacan Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Suecia y Finlandia.

Su función es establecer formas de pago y renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo. Si bien se trata de un foro sin carácter institucional, este grupo de países desarrollados presta dinero a los países con problemas financieros, aunque no es un banco ni tampoco está considerado un organismo de crédito.

¿Cuál es la deuda de Argentina?

El 30 de mayo vencen pagos por U$S 2.419 millones entre capital e intereses de la deuda con el Club de París, aunque aún queda un margen estrecho de 20 días de negociación. Luego del vencimiento corren 60 días de período de gracia que, de incumplirse, significaría un nuevo default.

El acuerdo firmado implicó la devolución de U$S 9.690 millones en un plazo de cinco años, hasta mayo de 2019. De total, cerca de U$S 5.000 millones fue el capital adeudado mientras que el resto estuvo integrado por intereses de esos pasivos y por punitorios acumulados a lo largo de los años.

En 2014 se realizó un primer pago de U$S 640 millones. Al año siguiente fue de U$S 682 millones. Luego, el Tesoro giró U$S 1.680 millones en 2016, 1.380 millones en 2017, 1.891 millones en 2018 y 1.868 millones en 2019.

El año pasado, en contexto de pandemia, el Tesoro acordó una postergación de los pagos al Club. Los grandes pagos llegan con los pagos de capital, que vencen en septiembre y diciembre.

En ambos casos son U$S 1.868 millones que hay que pagar de una sola vez si es que el país no consigue un acuerdo que refinancie esos vencimientos antes de esas fechas.