Los bancos respaldaron la nueva oferta de canje de deuda

Tras oficializar la nueva propuesta de canje de deuda ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) respaldó la oferta hecha por el país. De esta forma, se sumó al apoyo general recibido por prácticamente todo el mercado financiero.

"La Asociación de Bancos de la Argentina considera que la reciente propuesta de canje de deuda realizada por el Gobierno es muy positiva porque establecerá una estrategia sostenible de la deuda de nuestro país y al mismo tiempo acerca las expectativas de los acreedores", remarcó el documento emitido por la entidad.

De acuerdo al comunicado oficial, "la oferta demuestra que se tuvo en cuenta la visión de los representantes de los bonistas y que, de cerrarse un acuerdo, la Argentina podrá iniciar el necesario camino de la recuperación económica".

"ABA destaca el esfuerzo del equipo económico a lo largo de la negociación y espera que logre una resolución que permita recuperar el crédito, condición necesaria para la generación de empleo y el crecimiento", concluyó el documento.

Cabe remarcar que la nueva oferta implica una mejora para los bonistas y le otorga mayores ventajas a los primeros que se decidan a aceptarla, quienes podrían comenzar a cobrar en septiembre de 2021. Es decir, quienes acepten más rápido, cobrarán antes.

En cuanto al Valor Presente Neto (VPN), será de U$S 53,5 por cada U$S 100 de valor nominal para los bonos emitidos durante el gobierno de Mauricio Macri; y de U$S 59,5 para los títulos de los canjes de 2005 y 2010.