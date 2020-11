El Senado aprobó el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Economía y que prohíbe al Ejecutivo tomar deuda bajo legislación extranjera y alcanzar acuerdos con el Fondo Monetario sin aval previo del Congreso. En el último día del período ordinario, la Cámara alta retomó el cuarto intermedio del jueves pasado, cuando el debate se postergó por el fallecimiento del ídolo argentino Diego Armando Maradona. La iniciativa fue aprobada por 65 votos a favor y una abstención de parte de Alberto Edgardo Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), en la última sesión ordinaria de la Cámara alta, y fue remitida a la Cámara de Diputados.

El proyecto contempla que "el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción requerirá autorización del Congreso de la Nación". En otro artículo se define también que "los acuerdos futuros con el FMI" deberán contar con aprobación parlamentaria. Según sus considerandos la iniciativa se apunta a "fortalecer mecanismos institucionales que garanticen que el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública y la ejecución de planes de estabilización macroeconómica de plazos que exceden un período de gobierno sean políticas de Estado".

El proyecto busca también "mejorar la transparencia y los criterios en los que tales políticas (de endeudamiento externo) se fundan, y de este modo construir colectivamente condiciones para que la Argentina transite un sendero de estabilidad de mediano y largo plazo que potencie las oportunidades de nuestro pueblo", según un comunicado oficial que difundió la cartera de Economía.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El debate

A propuesta del Frente de Todos se agregó al texto original que los recursos obtenidos por la emisión de deuda y los programas con ese organismo internacional no puedan ser utilizados para gastos corrientes.

"Nosotros nunca quisimos al Fondo. (Néstor) Kirchner se los sacó de encima. Le vamos a pagar pero no queremos relación", aseguró el senador Oscar Parrilli (FdT). Aseguró que no se deja "convencer por gestos mediáticos si no hacen un análisis interno serio por los que hicieron (con el préstamo al macrismo)". "Nos dicen que no se puede tener estas tasas, pero ellos sí pueden hacer un préstamo como el que hicieron. ¿Dónde está esa plata?", detalló Parrilli, quien adelantó que se acompañará la propuesta pero consideró necesario "decirle clarito al Fondo que no vamos a aplicar las recetas que ellos pretenden".

El senador Jorge Taiana (FdT) destacó el segundo artículo del proyecto que dice que el acuerdo con el FMI tiene que contar con ley expresa del congreso. "Eso es devolverle al congreso y al pueblo el poder de decisión", opinó Taiana. Por su parte, el senador Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) calificó como "un paso adelante" al proyecto. “Nos parece un paso adelante” e insistió en reclamar que “sea un cambio definitivo y no solo una máscara transitoria”.

Anabel Fernández Sagasti, senadora por el FdT, recordó "la deuda a 100 años con una tasa de interés del 8 por ciento en dólares" y el crédito político que obtuvo el macrismo del Fondo Monetario. "Sabían muy bien que no había posibilidad de repago y que se estaban fugando los dólares", concluyó. Fernández Sagasti.