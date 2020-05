El guiño de la titular del FMI para la Argentina, en medio de la negociación con acreedores

Tras el cierre del plazo para que los bonistas respondan a la oferta de reestructuración de deuda argentina, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló que “todavía hay tiempo para las negociaciones” con los acreedores. El organismo mostró un apoyo público al Gobierno durante todo el periodo de diálogo.

En una conferencia virtual sobre el coronavirus y consultada por el Financial Times sobre si podría evitarse el default en Argentina en este contexto, la titular del Fondo aclaró que las conversaciones son “entre Argentina y los acreedores”. Sin embargo, agregó: “Todavía hay tiempo para esas negociaciones que están en curso y no quiero interferir. No es algo nuestro”.

Previamente, el portavoz del organismo, Gerry Rice, había expresado en una conferencia de prensa que esperaban que el canje tuviera una "alta participación"​.

En su propuesta, Argentina estipula quitas de un 5,4% de capital y 62% de intereses, más tres años de gracia. El país no pagó vencimientos de bonos por US$ 500 millones el 22 de abril, por lo que si no los cancela o no llega a un acuerdo con los acreedores antes del 22 de mayo, entrará en default.

“Nosotros creemos que su deuda es insustentable, así que esperemos que el compromiso continuo lleve a una buena solución. Argentina pidió primero al Fondo las consultas por el Artículo IV y también resaltaron que quieren tener un programa con el Fondo. Y, por supuesto, nosotros estamos allí con cada miembro, especialmente con un miembro que está en una situación más dura”, recalcó Georgieva.