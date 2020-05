Alberto Fernández advirtió que Argentina "está en default desde diciembre"

En el marco de las negociaciones con los acreedores, el presidente, Alberto Fernández, aseguró que quiere “que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos” pero “sin que eso signifique una nueva postergación de nuestro pueblo”.

“Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”, reflexionó el mandatario.

Fue al referirse a la renegociación de la deuda externa que lleva adelante el Gobierno, durante un discurso que brindó en un acto en la Escuela del Centenario de la ciudad de Santiago del Estero junto al gobernador Gerardo Zamora.

En ese sentido, aseguró: “no va a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”.

“No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”, afirmó.

A modo de conclusión, pidió construir un nuevo sistema económico: “Una economía más solidaria, que termine con esa lógica de la meritocracia, porque la meritocracia no existe, porque no todos tenemos las mismas posibilidades, porque el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres. Entonces no es el mérito, es la oportunidad que tiene cada uno de crecer y desarrollarse”.