Macri admitió que el dinero del FMI financió la fuga: la Comisión de Seguimiento de la Deuda investigará las declaraciones

El diputado nacional José Luis Gioja adelantó que el tema se tratará en el Congreso la semana próxima.

El diputado nacional por el Frente de Todos José Luis Gioja aseguró que la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, de la que forma parte, está convocada para la semana próxima. Tendrá como tema central, adelantó, las declaraciones del expresidente Mauricio Macri sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Sus declaraciones deberían tener consecuencias. Está convocada para la semana que viene, después de las elecciones, la Comisión de Seguimiento de la Deuda Externa, que yo integro, y me parece que es un tema central", declaró Gioja en diálogo con la radio FM La Patriada, respecto a los dichos de Macri. En 2018, el gobierno de Cambiemos le solicitó al FMI un crédito de 57 mil millones de dólares, de los cuales finalmente llegaron a la Argentina 44 mil millones.



El expresidente dijo el domingo en CNN que "la plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo". "Hay un perjuicio para nuestro país y además una violación expresa de quien presta, porque lo que no puede hacer el Fondo es prestar para que se fuguen. Esos montos prestados violan los propios estatutos" del organismo multilateral de crédito, entonces hay toda una cuestión que hay que investigar", consideró Gioja.

El exgobernador de San Juan también acusó a Macri de endeudar "al país para favorecer a un grupito de intereses de afuera para que no se vayan y resulta que son los que se fugaron el resultado de esa operación que endeudó al país". En tanto, resaltó que el préstamo millonario "se pidió para fugar, se pidió para los amigos y lamentablemente no hay un beneficio para la Argentina".



Consultado sobre la negociación de la deuda que lleva adelante el Gobierno nacional actualmente, respondió que "es bueno que se pueda hacer". Aseveró que "todos los argumentos que estén a favor de demostrar que no queremos sacrificar al pueblo argentino son más que necesarios".