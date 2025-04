El FMI confirmó primer desembolso por u$s 12.000 millones: pide ajuste y reforma jubilatoria

El primer desembolso del FMI será de 12.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó lo que el gobierno de Javier Milei había anunciado horas antes y ratificó que el primer desembolso de 12.000 millones de dólares en el marco de un nuevo acuerdo por un total de 20.000 millones de dólares. Como suele ocurrir, el organismo multilateral de crédito eclamó "disciplina continua del gasto" como también reformas tributarias, de coparticipación de ingresos y de pensiones. Es decir, más ajuste en provincias y jubilaciones.

La extensión del programa será por 48 meses, mientras que la primera revisión está prevista para junio de este año. Los primeros 15.000 millones de dólares está previsto que ingresen este año y serán de libre disponibilidad. En esa línea, solicitan "disciplina", más ajuste y nuevas reformas.

"El acuerdo apoya la transición a una nueva fase de su plan de estabilización y crecimiento para consolidar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y profundizar las reformas estructurales para crear una economía más abierta y orientada al mercado", señaló el directorio. Asimismo, sostuvo que las prioridades políticas "se centrarán en mantener un sólido ancla fiscal, la transición a un régimen monetario y cambiario más robusto, con mayor flexibilidad cambiaria y el avance de las reformas estructurales para fomentar una economía más dinámica y orientada al mercado".

El documento del FMI resaltó el compromiso de las autoridades argentinas al conseguir el "déficit cero y el primer superávit fiscal en casi dos décadas" marcó que "el programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal". Inmediatamente, remarcó que "esto se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones".

"El nuevo acuerdo responde a una solicitud de las autoridades argentinas de asistencia a mediano plazo para la balanza de pagos en apoyo de la siguiente fase de su programa de estabilización y reforma. Se espera que el programa catalice mayor financiamiento oficial de fuentes multilaterales, en particular del Grupo Banco Mundial y el BID, y de fuentes bilaterales, y busca facilitar un retorno oportuno a los mercados internacionales de capital", manifestó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado -horas antes, en conferencia de prensa- de asegurar que entre el préstamo del Fondo y lo obtenido de organismos internacionales, Argentina contará con 23.000 millones de dólares de libre disponibilidad a lo largo de todo el 2025. Los 12 mil millones llegarán a manos del Gobierno el próximo 15 de abril y otros 2.000 se cobrarán en junio. A dichas cifras, se sumarán 3.600 millones provenientes de organismos internacionales y 2.000 millones del repo del Banco Central.

Mientras que se agregarán desembolsos adicionales por 3.600 millones que se partirán entre los 1.000 millones del FMI y 2.500 millones de organismos sin especificar. Así, el total de desembolsos de libre disponibilidad será de 23.000 millones.

Los detalles del acuerdo con el FMI que había filtrado el Gobierno

Las medidas anunciadas por Caputo se anclarán en una nueva facilidad extendida de fondos (EFF) acordado con el FMI por 20.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones constituyen desembolsos de libre disponibilidad en 2025. Estos recursos líquidos servirán para "fortalecer el balance del BCRA a través de la recompra de Letras Intransferibles por parte del Ministerio de Economía", señaló el Gobierno. Los desembolsos adicionales acordados entre el Ministerio de Economía y otros organismos internacionales del orden de 3.500 millones complementarán esa transacción inicial.

Por su parte, el BCRA trabajará con bancos internacionales en una nueva licitación que amplíe la facilidad de repo ejecutada en enero de 2025 en un monto de hasta 2.000 millones. En conjunto, estos acuerdos tienen el potencial de contribuir a un aumento de 20.600 millones en las reservas liquidas del BCRA durante 2025.

Según lo previsto, el acuerdo del FMI implica que las reservas Internacionales netas deben pasar de 4.900 millones de dólares en negativo a 4.000 millones de dólares positivas en diciembre del 2025 (contemplando repagos al FMI y otros vencimientos).

Hasta cuánto le servirá el préstamo del Fondo al Gobierno

El Banco Central, bajo la conducción de Santiago Bausili, volvió a dilapidar reservas internacionales, en un intento desesperado por calmar la disparada de los dólares financieros y alimentar los reclamos de los importadores que ya descuentan una fuerte devaluación del tipo de cambio. A horas de que se conozca la letra chica del acuerdo con el FMI, la autoridad monetaria vendió en el Mercado Único y Libre de Cambios 398 millones de dólares. En lo que va del año, las reservas cayeron casi 5.000 millones de dólares.

La administración Milei no encuentra la manera de contener la salida de divisas del BCRA. Desde el pasado 13 de marzo, no sólo incrementó sus ventas en el MULC sino también en el segmento financiero para contener las cotizaciones del contado con liquidación -canal utilizado para la fuga de capitales- y el MEP. La venta de 398 millones en el MULC - según el Gobierno destinado al pago de importaciones- fue el segundo peor abril desde 2023, sólo por detrás de abril de 2018 en las postrimerías del acuerdo stand by que firmaría el macrismo con el FMI.