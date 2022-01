Alberto Fernández insistió en que no dejará que se impongan las condiciones del FMI

El Presidente explicó cómo avanzan las negociaciones con el FMI por la reestructuración de la deuda que contraída durante la gestión de Macri. "No se le puede exigir a la Argentina más de lo que puede dar", advirtió.

El presidente Alberto Fernández explicó cómo avanzan las negociaciones con el FMI por la reestructuración de la deuda que contraída durante la gestión de Mauricio Macri. Además, descartó la posibilidad de que el país caiga en default y se mostró firme en la posición de no querer que el organismo imponga su propio programa económico en nuestro país.

“Seguimos firmes buscando un acuerdo con el FMI que le convenga a la Argentina”, sostuvo el Presidente, aunque subrayó que "es necesario seguir hablando" con el organismo. En ese sentido, el jefe de Estado descartó un escenario en el que Argentina caiga en default.

"Buscamos un acuerdo que permita crecer y ordenar la economía, estamos en ese proceso, logramos que en 2021 haya un alto crecimiento, más de 10 puntos, todo lo que nos caímos en la pandemia y un poco más", expresó en diálogo con AM750. Por otra parte, Fernández recordó que en un puñado de meses del 2019 se fugaron 23 mil millones de dólares. De esta forma, criticó a Macri y María Eugenia Vidal por decir que "el problema de la deuda se arregla en cinco minutos".

"Además del crédito incalificable, sobrevino una pandemia. No se le puede exigir a la Argentina más de lo que puede dar. La verdadera discusión es cómo debe ser el programa, si es como proponemos, con crecimiento de la economía para afrontar los pagos; o es volver a las recetas eternas donde piden ajuste, achicar la economía, importar menos y que los dólares queden para pagar", enfatizó el Presidente.

Repudio a la Gestapo macrista

En otro aspecto, Fernández se refirió a Vidal por las operaciones de la Gestapo macrista. "Es muy preocupante. (Vidal) mandó a un ministro y a un intendente a que reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista. Si Vidal cree que eso es una acción institucional, yo me rindo", afirmó.

"Esté filmado o no, es un delito. Es un delito, es utilizar a toda la maquinaria del Estado para volcarla contra perjuicio de una persona, y construir las razones para poder detenerla", soslayó en tono de indignación.

Finalmente, concluyó sobre el aparato de investigación ilegal estatal: "Que Vidal diga que no estaba al tanto, entonces no sé. Tuvimos una gobernadora que no sabemos qué hacía. Pasaban semejantes cosas entre sus ministros y ella no estaba al tanto, qué notable".