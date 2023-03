De Mendiguren: "Lo único que nos va a alejar de la inflación es el crecimiento"

El secretario de Industria, José de Mendiguren, dijo que “hay una decisión política para que, a pesar de las inclemencias, no caiga el nivel de actividad", y adelantó que presentará un plan para rubricar las exportaciones de cada sector productivo.

"Hay una decisión política para que, a pesar de las inclemencias, hacemos lo imposible para no dejar caer el nivel de actividad, esto es clave”, dijo el funcionario a radio Provincia, quien subrayó: “Sabemos que estamos pasando situaciones que no podemos prever, como la guerra entre Rusia-Ucrania, que le costó al país US$ 5.500 millones”.

Además indicó que “ahora nos afecta la sequía más fuerte de la historia que, según dice la misma oposición, nos va a costar US$ 20.000 millones", y advirtió que todo esto, es necesario "enfrentarlo con políticas activas".

Dijo que "la sequía va a pasar” pero que, cuando llegue ese momento, “no queremos encontrarnos con productores sin poder volver a arrancar”.

“Desplegamos una batería muy fuerte de medidas para ayudarlos a mantenerse y que puedan seguir comprando maquinaria agrícola. Estuvimos presentes a través de créditos de los bancos Nación y Provincia", precisó De Mendiguren.

Sostuvo que "el problema no es el desempleo, que hoy es el más bajo de los últimos 10 años”, además de que “el nivel de inversión es el más alto de los últimos 8 años”, sino que la principal dificultad “está en que a quien trabaja no le alcanza la plata, y eso es un tema que se llama inflación".

"En este tema estamos trabajando en el largo y en el corto plazo, y lo único que nos va a alejar definitivamente de la crisis inflacionaria es el crecimiento económico a partir del desarrollo de otras características del modelo productivo actual, que es muy primarizado”, subrayó el secretario.

En ese sentido, anticipó que hoy se presentará “un plan para rubricar las exportaciones de cada sector, región por región y nivel de actividad”, que fue elaborado “junto a un equipo interdisciplinario de las áreas de minería, energía y economía del conocimiento”.

“Vamos a poner sobre la mesa lo que pensamos y me gustaría que la oposición tenga propuestas, no solo quejas", afirmó el funcionario, quien volvió a reprocharle al exministro de Economía Hernán Lacunza los datos económicos con los que finalizó la gestión de Cambiemos.

Al respecto puntualizó que "tuvieron US$ 45.000 millones de ingresos con el FMI para llegar”, pero subrayó que “no solo no llegaron, sino que los gastaron y dejaron al pais defaulteado en pesos y en dólares”.

“Nosotros no compartimos eso. Hoy pese a todo lo que nos sucedió nosotros no vamos a eso, no vamos a defaultear", aseguró De Mendiguren.

Por último, planteó que el desafío pasa por “duplicar las exportaciones para que nunca más le falten dólares a la Argentina".

"El país tiene que ser súperhabitario en dólares, pero no lo es porque exporta a razón de US$ 400 la tonelada e importa a US$ 1.600 y ese modelo no nos va a sacar de la crisis recurrente de la economía”, concluyó el secretario.

Con información de Télam