Cuenta DNI: ¿cómo obtener 40% de ahorro en ferias bonaerenses y alcanzar un beneficio de $24.000?

Dentro de la grilla de bonificaciones que el Banco Provincia desplegó para el mes de agosto, el descuento en ferias y mercados bonaerenses se posiciona como una de las alternativas más efectivas para reducir el costo de la canasta familiar. La herramienta digital permite acceder a una devolución sustancial en la compra de productos frescos y de primera necesidad.

El beneficio contempla una rebaja del 40% disponible de lunes a domingo, ofreciendo la posibilidad de planificar los consumos a lo largo de todo el mes. La promoción rige diariamente para adquisiciones minoristas en los puestos participantes de los predios feriales de la provincia de Buenos Aires.

Los aspectos centrales de la bonificación incluyen:

Límite por persona: La app establece un tope máximo de devolución de $6.000 por semana y por usuario (computando el ciclo de lunes a domingo).

Tope unificado: El monto máximo no se aplica por cada stand o puesto visitado, sino que suma la totalidad de los consumos realizados en el período semanal.

Gasto óptimo: Para obtener la devolución máxima de $6.000 en la semana, se requiere concretar compras por un total de $15.000 . Compras de menor cuantía reciben el proporcional (por ejemplo, $2.000 de gasto generan $800 de reintegro), mientras que consumos superiores topan la bonificación en el límite fijado.

Ahorro mensual: Aquellos clientes que utilicen la promoción al máximo durante las cuatro semanas del mes pueden acumular una devolución total de hasta $24.000.

Para asegurar el beneficio es indispensable abonar a través de la aplicación Cuenta DNI utilizando fondos depositados en la cuenta, ya sea mediante lectura de código QR o Clave DNI. Quedan al margen de la promoción las transacciones efectuadas mediante el escaneo de QR de Mercado Pago u otras plataformas de pago, las transferencias bancarias directas y los abonados con tarjetas de débito o crédito.

Los clientes que utilicen la promoción al máximo durante las cuatro semanas del mes pueden acumular una devolución de hasta $24.000 con Cuenta DNI.

El monto correspondiente a la devolución se acredita en la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a la transacción. Cabe señalar que la bonificación no resulta acumulable con otras ofertas vigentes ni alcanza a usuarios que mantengan deudas o morosidad con la entidad bancaria.

Cómo ahorrar con 10% de descuento en farmacias y perfumerías

El beneficio forma parte del esquema de promociones que el Banco Provincia lanzó para este mes para los usuarios de su billetera digital. La clave está en un detalle que puede hacer una diferencia frente a otros descuentos: no existe un monto máximo de reintegro para esta promoción. Es decir, el ahorro no queda limitado a una cifra determinada.

El dato más atractivo de esta promoción es que el 10% de descuento no está limitado por un tope de reintegro. En otras ofertas de Cuenta DNI, el banco establece una suma máxima que puede recuperarse durante una semana o un mes. En este caso, esa limitación no existe.

Por ejemplo, ante una compra de $20.000, el ahorro sería de $2.000. Si el consumo fuera de $50.000, el descuento alcanzaría los $5.000. Al no existir un tope de reintegro, el porcentaje continúa aplicándose sobre el monto de la compra, siempre dentro de las condiciones establecidas para la promoción.