Cuánto cobra un camionero en Argentina en septiembre 2026: el salario que gana

Los camioneros tienen definida su escala salarial para septiembre 2026. De acuerdo con los últimos valores acordados para la actividad, el sueldo básico de un Chofer de Primera Categoría se ubica en $1.075.910,44 durante este mes.

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El monto funciona como piso salarial para esa categoría y no necesariamente coincide con el ingreso final que recibe el trabajador. La liquidación puede aumentar por conceptos como antigüedad, kilómetros recorridos, viáticos, horas extras y otros adicionales contemplados para la actividad.

Cuánto cobra un camionero en septiembre de 2026

Para un Chofer de Primera Categoría, el salario básico vigente en septiembre es de $1.075.910,44. Se trata del valor correspondiente al último tramo salarial acordado previamente entre los representantes sindicales y las cámaras empresarias del transporte de cargas.

Por lo tanto, los $1,07 millones representan el salario básico de referencia y no el sueldo final de bolsillo. El monto que efectivamente recibe cada camionero puede ser superior dependiendo de las características de su actividad durante el mes.

Salarios con aumento

Qué adicionales cobra un camionero

Una parte importante de la remuneración de los camioneros puede estar compuesta por adicionales. Estos conceptos hacen que dos trabajadores con el mismo salario básico puedan terminar percibiendo montos diferentes.

Entre los principales componentes que pueden sumarse al básico aparecen:

Antigüedad: depende de los años trabajados.

depende de los años trabajados. Kilometraje: se determina en función de las distancias recorridas.

se determina en función de las distancias recorridas. Viáticos: vinculados con los gastos correspondientes a los servicios realizados.

vinculados con los gastos correspondientes a los servicios realizados. Permanencia fuera del hogar: para determinadas modalidades y recorridos.

para determinadas modalidades y recorridos. Trabajo nocturno: cuando la jornada se desarrolla en los horarios contemplados para este adicional.

cuando la jornada se desarrolla en los horarios contemplados para este adicional. Horas extraordinarias: correspondientes al trabajo realizado por encima de la jornada habitual.

De esta manera, el ingreso mensual final dependerá de la categoría del trabajador y de los adicionales que correspondan en cada caso.

Por qué el sueldo final puede ser mayor al básico

El salario básico constituye el punto de partida para calcular la remuneración de los choferes profesionales. Sin embargo, las particularidades propias del transporte de cargas hacen que distintos adicionales tengan un peso relevante en la liquidación.

La cantidad de kilómetros realizados, los días que el trabajador permanece fuera de su domicilio y las horas extras, entre otros factores, pueden elevar considerablemente el monto final.

Por este motivo, el básico de $1.075.910,44 no debe interpretarse como el sueldo en mano de todos los camioneros, sino como la referencia correspondiente al Chofer de Primera Categoría para septiembre.

Cuánto cobra un camionero en Argentina

Los valores vigentes corresponden al último tramo de la negociación salarial previa. En ese marco, estaba previsto que representantes sindicales y empresarios retomaran las conversaciones durante septiembre para analizar la evolución de los salarios frente a las variables económicas.

Hasta que se establezca una nueva actualización, la escala vigente continúa funcionando como referencia para determinar los básicos y los distintos conceptos que integran la remuneración de los trabajadores del sector.