Titular de ARBA criticó a Susana Giménez por no querer pagar impuestos al jugar al Candy Crush

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, criticó hoy las declaraciones de la conductora televisiva Susana Giménez, quien dijo que "no compra vidas" del videjuego Candy Crush cuando está en la Argentina para no tener que pagar el Impuesto País y que le apliquen la percepción de Ganancias y Bienes Personales.

Durante una entrevista en Radio con Vos, Girard fue consultado sobre las declaraciones de la diva y respondió que "Susana tiene un error de concepto porque en dólares paga lo mismo (en Argentina y en Uruguay)".

"Lo que le molesta es pagar el dólar acá a un precio que no es el oficial. Le molesta pagar el Impuesto País y que le apliquen la percepción de Ganancias y Bienes Personales. Pero esa percepción, si declarara todos sus ingresos y todo su patrimonio, se lo podría tomar a cuenta cuando paga el impuesto que le corresponde", explicó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En una entrevista en Olga TV con el conductor Migue Granados, Susana contó que cuando está en Argentina "no compra vidas" para jugar al Candy Crush -un popular videojuego que se descarga normalmente en los dispositivos móviles- por la alta carga impositiva que le genera.

"Me cobran en dólares y te suben el 70%. Eso me dio bronca", expresó la conductora y detalló que se trata de "8 o 9 dólares para comprar vidas, pero que te pongan el 70%, es cualquier cosa" y dijo que sólo lo hace en Uruguay u otros lugares del mundo.

La actriz agregó que le parece "una ofensa" el cobro de esos tributos y evaluó que "si todos hiciéramos eso no pasaría; si todos dijeran 'esto no lo pagamos, esto no puede ser'".

Las percepciones sobre Ganancias y Bienes Personales se pueden recuperar para los empleados en relación de dependencia y para los autónomos.

Sobre los dichos de la estrella televisiva, el titular de ARBA reflexionó que se trata "de este capitalismo de guaridas fiscales y offshore, esto de ir a fijar residencia en un país que pagan pocos impuestos", y opinó que "en definitiva, los ricos del país que no quieren pagar impuestos desfinancian el fisco".

Sostuvo que, después, "hay que endeudarse, hay que pagar la deuda, después esa fortuna se las administran bancos o fondos de inversión y compran los bonos que emite el propio Estado para financiar la falta de recursos".

En ese marco, el titular de ARBA ironizó: "Es eso, las vidas del Candy Crush o las vidas de la gente".

Con información de Télam