El FMI aprobó la asignación de los DEG y Argentina recibirá más de U$S 4.300 millones

Según informó el organismo, serán asignados a partir del 23 de agosto. Por otra parte, Argentina pagó una cuota de US$ 345 millones en concepto de intereses al organismo.

En una sesión sin precedentes, el FMI aprobó la asignación de los derechos especiales de giro (DEG) por un equivalente a U$S 650.000 millones. Según informó el organismo, serán asignados a partir del 23 de agosto y Argentina espera recibir U$S 4.354 millones. Por otra parte, Argentina pagó una cuota de US$ 345 millones en concepto de intereses al organismo.

La Junta de Gobernadores del FMI dio el visto bueno para que se lleve a cabo la acreditación de los denominados DEG con el fin de paliar los efectos generados por la pandemia del coronavirus en el mundo, pero especialmente en aquellos países de mayor vulnerabilidad. Aproximadamente, U$S 275.000 millones serán destinados a naciones de mercados emergentes, en vías de desarrollo o de bajos ingresos.

"Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes. La asignación de DEG beneficiará a todos los países miembros, abordará la necesidad de reservas a escala mundial y a largo plazo, generará confianza y promoverá la resiliencia y estabilidad de la economía mundial. En particular, ayudará a los países miembros más vulnerables que están luchando contra los estragos de la crisis provocada por la Covid-19", expresó la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Según remarcó la economista búlgara, el organismo continuará analizando las opciones más viables "que permitan canalizar voluntariamente DEG de los países miembros más ricos a los más pobres y vulnerables", para apoyar su recuperación económica y, además, para que logren "un crecimiento resiliente y sostenible".

A través de un comunicado, el FMI también apuntó que una de las principales opciones en estudio "es que los países miembros que tienen posiciones externas sólidas distribuyan voluntariamente una parte de sus DEG para ampliar los préstamos a los países de bajo ingreso que pueden acceder a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del FMI", el cual es libre de intereses.

Qué son los DEG del FMI

Los DEG son un activo financiero compuesto por una canasta de monedas que permiten a los países, entre ellos la Argentina, engrosar las reservas internacionales. Recientemente, el número dos del Fondo, Geoffrey Okamoto, explicó que los DEG "pueden actuar como un seguro en contra de un endurecimiento de las condiciones financieras para países de ingresos medios, que son los que enfrentan las mayores reestructuraciones de deuda el año próximo".

Los DEG se distribuyen en proporción a la participación de los países en el capital del FMI: como Argentina tiene el 0,67% de la cuota del FMI, por ello le corresponderían poco más de 4.300 millones. La última vez que el organismo crediticio asignó esta "moneda" en 2009, durante la crisis financiera mundial: emitió el equivalente a U$S 250.000 millones a sus miembros.