Cómo puede impactar el crash bancario de Estados Unidos en Argentina

Como la Argentina se encuentra por fuera del mercado de capitales internacional, no habría riesgos directos. Sin embargo, hay daños colaterales que podrían afectar a nuestro país en el futuro.

El desplome bancario en Estados Unidos encendió las alarmas del mundo financiero y el ritmo de la economía internacional. A pesar de posibles daños colaterales en la dinámica del comercio exterior, la imposibilidad de acceso al crédito internacional que condena a la Argentina podría funcionar como un paraguas ante el colapso registrado en tierras norteamericanas.

Los principales bancos mundiales, que comenzaban a ver niveles de inflación que no tocaban hacía al menos tres o cuatro décadas sobre el final del año pasado, decidieron subir la tasa de interés. Esto encareció la actividad económica y comenzó a frenarla a nivel global. Los recortes se hicieron masivos en varias industrias, pero el fenómeno se centró en las empresas tecnológicas, como Twitter, Amazon, Facebook o Google, donde su principal ingreso es la publicidad, precisamente uno de los ítems que se suele reducir en medio de las crisis.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Para Martín Calveira, economista investigador del IAE Business School, Universidad Austral, la crisis bancaria que se inició con la caída del banco Silicon Valley (SVB) recuerda que "la estabilidad del crecimiento convive con una latente inestabilidad si el escenario de interrelaciones económicas está caracterizado por arreglos instituciones poco claros". ¿Qué ocurre en una crisis bancaria? "Se presentan como obligaciones que no pueden cumplirse, tales como la devolución de préstamos o depósitos. Esto se agrava ante modificaciones del contexto precedente, como una variación de la tasa de interés (costo del crédito) o que la economía entré en un período recesivo y se modifiquen las condiciones del mercado de empleo", agregó en un documento emitido por la casa de estudios.

Si el riesgo de incumplimiento se expande, la crisis escala a todo el sistema y se revisan decisiones de inversión. La oferta de liquidez se contraerá lo que afectará a las decisiones de inversión. En 2008-09 lo países emergentes contaban con recursos y con una macroeconomía con mejores condiciones luego del período de bonanza internacional (2002-2007). Esta vez es distinto, pues las condiciones son sustancialmente distintas en el escenario pospandemia", advirtió el economista.

El ahogo financiero como salvavidas

"En nuestro país la historia se repite. En casi todos los casos de turbulencia financiera la economía presenta desequilibrios y recursos limitados para gestionar una dinámica de reversión de flujos financieros. Esto es determinante para el nivel de impacto de la crisis. Ciertamente, en un contexto de brecha cambiaria, inflación, volatilidad y descoordinación en la gestión económica, constituyen restricciones en la gestión", señaló Calveira. Pero hay otras miradas más contemplativas sobre el impacto en Argentina.

En diálogo con el El Destape, el economista jefe de Fide, Nicolás Zeolla, analizó: "En el caso argentino, nuestra estructura de inserción financiera internacional actual y la forma en la que el gobierno y empresas se financian es de muy baja integración. Argentina está muy poco dependiente de los mercados de capital internacionales". En ese sentido, agregó: "Eso por las malas razones porque nos limita financiar inversiones a largo plazo y en este caso por buenas razones. No nos pega de forma directa, aunque puede haber algo marginal sobre algún proyecto que demande financiamiento internacional que se va truncado por la incertidumbre general, pero los canales son más indirectos".

Al mismo tiempo, profundizó: "Lo que puede generarse es un efecto sobre el comercio, también de forma indirecta. Si a Estados Unidos le pega la crisis, y esto a China, con sus terminales en Brasil y eso al crecimiento regional, esto puede dañar nuestro comercio".

En la misma línea, el economista del Centro de Economía Política (CEPA) Leandro Ziccarelli se mostró en sintonía con esta mirada: "El único mecanismo de impacto es el precio de los activos, como Argentina está fuera de los flujos financieros internacionales, no hay mayores impactos". Por otra parte, si remarcó: "Sufrirán algo los bonos y las acciones y, como mucho, habrá un poco mas de presión contra los dólares paralelos si es que las monedas emergentes retroceden mucho. Pero si las monedas emergentes no reaccionan mucho, no va a pasar de ahí".

Por lo pronto, el panorama en Wall Street no es el mejor. El CEO del fondo de inversión BlackRock, Larry Fink, advirtió que la crisis del sistema financiero estadounidense puede derivar en "más embargos y cierres en camino" de bancos tras la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), en su carta anual dirigida a los inversores y directivos.

Fink plasmó un panorama de "crisis lenta y continua", al mismo tiempo que afirmó que la quiebra del SVB es un ejemplo del "precio que estamos pagando por décadas de dinero fácil". En ese sentido, indicó que esto se refleja en lo que consideró como "la primera ficha del dominó en caer": la rápida suba de las tasas de interés. En tanto que el colapso de Silicon Valley Bank es evidencia de la segunda, que podría ser seguida por otros bancos regionales e inversores, de acuerdo a su previsión.