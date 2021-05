La inflación de abril superó el 4% y el acumulado del año es del 17,6%

A pesar de haberse desacelerado respecto al mes pasado, la inflación de abril trepó por encima del 4%, según el último informe que brindó el Indec. En lo que va del año, el indicador tuvo un incremento del 17,6%. Y si se toma en cuenta los últimos 12 meses, los precios marcaron un incremento superior al 46%.

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró en abril un alza del 4,1% y acumuló en los últimos doce meses un incremento de 46,3%. Luego del pico de marzo (4,8%), el indicador se contrajo 0,7 puntos porcentuales, pero continúa en niveles muy elevados.

En el Gobierno esperan que se profundice el proceso de desaceleración de precios desde este segundo trimestre del año. Por ahora, la proyección oficial de inflación para este año se ubica alrededor del 30%.

Por séptimo mes consecutivo, el IPC registró una variación por encima del 3% y no frenan los aumentos en el segmento más sensible para los sectores vulnerables: la comida. El rubro de alimentos y bebidas escaló 4,3% en abril y en el año acumuló una suba del 18,7%, de acuerdo al documento oficial.

Cuánto subió cada rubro

En el análisis por categoría, el mayor aumento del mes se dio en el componente núcleo, que aumentó 4,6% mensual (tras una suba de 4,5% en marzo). En cambio, los regulados redujeron su suba hasta 3,5% mensual (vs. 4,5% marzo), con aumento en combustibles, electricidad, prepagas, subte y taxis. Mientras tanto, los estacionales se desaceleraron hasta 2,2% mensual (vs. 7,2% marzo), por bajas en frutas y verduras y menor incremento de Indumentaria.

Por división, el mayor aporte a la inflación del mes se dio en alimentos y bebidas, que creció 4,3% mensual (vs. 4,6% en marzo). La leve desaceleración de la división respondió a las caídas de frutas y verduras y al menor aumento de carnes y derivados

También contribuyeron algunas divisiones con aumentos particulares por cuestiones estacionales como prendas de vestir y calzado que aumentó 6% mensual (vs. 10,8% marzo) y transporte, que aceleró a 5,7% (vs. 4,2% marzo), también por subas de precios regulados como combustibles, taxi, subte, y de adquisición de vehículos.

Además, se destacaron las subas de equipamiento y mantenimiento del hogar, por aumento paritario de servicio doméstico y vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,5% vs. 1,3% marzo), por aumento paritario de encargados de edificio y subas en electricidad. Asimismo, restaurantes y hoteles se aceleró hasta 3,9% mensual (vs. 3,1% marzo) y salud creció 3,7% (vs. 4% marzo) por aumento de prepagas

Por otro lado, se registraron menores aumentos en educación (2,5% mensual), luego de crecer 25% en marzo. En tanto, recreación y cultura escaló 1,5% (vs. 5,3% en marzo), y bebidas alcohólicas y tabaco subió 3,6% (vs. 6,4% en marzo). La menor suba del mes se dio en comunicaciones (0,5% mensual), segundo mes por debajo del 1%.