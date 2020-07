Guía práctica para evitar estafas con cuentas bancarias

El Banco Central alerta a los usuarios bancarios de estafas mediante canales electrónicos, por lo cual publicó una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de operar bajo esta modalidad. #VosSosLaClave es el hashtag que pretende fijar la idea de que la información de cada usuario es la puerta de acceso a los canales electrónicos y que esos datos no serán nunca requeridos.

El Banco Central recuerda cuáles son las mejores prácticas para operar de manera segura con los canales y medios electrónicos: 1) el Banco Central no te llamará o enviará correos electrónicos para pedir tus datos personales o bancarios; 2) para el cobro del IFE, jubilaciones, pensiones o cualquier otra asignación nunca te pedirán como condición realizar una transferencia de dinero. Todos estos trámites son gratuitos y no requieren intermediaciones ni gestorías y 3) las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre el IFE.

En el comunicado de la entidad que conduce Miguel Pesce se reamarca que el usuario no debe dar sus datos personales (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto. "Tu banco tampoco te va a pedir esa información", aclara.

Tampoco debe ingresarse datos personales o bancarios en sitios por medio de links que te llegan por correo electrónico, ya que en su mayoría son fraudulentos. Mantené siempre actualizado tus datos de contacto en los bancos en los cuales sos cliente. No aceptes beneficios en los que te pidan a cambio hacer una transferencia de dinero ni asistencia presencial o telefónica de terceras personas para operar en cajeros automáticos.