Los paros de transporte de este miércoles y jueves le suman potencia gremial y económica a un proceso de lucha contra el plan de ajuste que el presidente Javier Milei viene ejecutando sin piedad. Con un diciembre que en el horizonte luce conflictivo, el humor social se divide entre las expectativas de un efecto derrame proveniente la "macro" y la promoción de la pobreza que se vislumbra en la caída del consumo de la carne, de la leche y de la yerba mate, por ejemplo.

Este miércoles se lleva a cabo un paro general de transporte que incluye al sistema de viajes de pasajeros, como también al empeñado en el entramado logístico. Según lo previsto, a esta medida de fuerza se le sucederá un paro de colectivos anunciado por el gremio de la UTA, lo cual frenaría la circulación de usuarios en el AMBA y otras regiones del país. La medida fue anunciada el lunes pasado por Roberto Fernández, quien lidera el gremio, e informó que el servicio de colectivos dejará de funcionar desde las 0 del jueves 31. A último momento, el Gobierno tratará de evitar que esta medida continúe su cauce y tendrá una reunión a las 17 en la Secretaría de Trabajo, con la participación de autoridades nacionales y representantes del sindicato.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó a los gremios que convocan las medidas de fuerza porque, dijo, "paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar". "Paran los privilegiados, los que pueden darse el lujo de parar porque los argentinos de bien, de trabajo, que queremos vivir en un país mejor no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar", expresó en su habitual conferencia de prensa. La estrategia oficial vuelve a repetirse en este sentido: bastardear la construcción gremial para ubicarla como enemiga de los trabajadores informales o no enlistados en sindicatos.

Pero más allá del desprestigio que pretende generar La Libertad Avanza para aminorar el calibre del reclamo, el paro de transporte se suma a otras movilizaciones protagonizadas por otros actores de la sociedad que son víctimas del modelo económico que comanda el ministro Luis Caputo. Las universidades y los jubilados siguen en pie de guerra, mientras las columnas de ATE se hicieron notar en pleno centro porteño este martes para denunciar el lock out estatal en las negociaciones paritarias que derivaron en un irrisorio aumento del 1%. El representante gremial Rodolfo Aguiar dijo a El Destape que se aproxima un diciembre "muy difícil".

En diálogo con la misma emisora, el secretario general de Metrodelegados, Roberto Pianelli, afirmó que los libertarios "están empobreciendo a la gran mayoría de la sociedad” y que remarcó que "es un error pensar que este gobierno puede dialogar con alguien". “Si antes no le alcanzaba la plata a fin de mes, ahora mucho menos. Hay una política muy feroz para empobrecer a la sociedad y sacarle los derechos. Este gobierno va a terminar en el basurero de la historia. Hay que resistir y enfrentarlo", sentenció el gremialista. Las palabras hacen juego con los míseros indicadores sociales, pero contrastan con la buena salud que todavía goza la aceptación de Milei en buena parte de la sociedad. El prevalecer sobre la balanza determinará el final de 2024.

Entre el riesgo país y que los pibes tomen leche

El asesor presidencial Demian Reidel, subrayó este martes la importancia del equilibrio macroeconómico y fiscal como base para cualquier política efectiva. Durante una presentación en la apertura del Foro Argentino de Inversiones, Reidel afirmó: "No importa si ponemos las leyes o el RIGI, si no tenemos equilibrio macroeconómico, nadie va a venir a invertir. Entonces, el equilibrio y estabilidad fiscal es lo principal para poder hacer cualquier cosa". El asesor dejó en claro que sin un equilibrio fiscal, los esfuerzos serán en vano. "Si no hay equilibrio fiscal, no sirve para nada porque, en definitiva, todo va a reventar como pasa siempre", advirtió. Este enfoque, según Reidel, marca una diferencia clave con respecto a administraciones anteriores. Probablemente sea cierta esta mirada, ya que la frialdad que caracteriza al ajuste de Milei se corre de otras líneas temporales dominadas por espacios políticos conservadores.

Tanto los funcionarios como el aparato mediático celebran desde hace algunos días la baja sostenida del riesgo país y los dólares paralelos, el incremento de divisas que llegan por el blanqueo de capitales, la desaceleración de la inflación y la supuesta inminencia de la salida del cepo cambiario. Un cóctel irresistible para propiciar orden macroeconómico que a su vez se presenta como preludio de un nuevo ciclo de endeudamiento externo.

A contramano, el consumo de carne se desplomó en lo que va del año al peor registro en 26 años, de acuerdo a un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra). Mientras el sector vende cada vez más al exterior, el nivel de comercialización interno se derrumbó 12,3% respecto a 2023. Por su parte, la venta de leche se derrumbó un 12% en lo que va del año y la producción cayó casi un 10%, de acuerdo a un informe publicado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). Uno de los segmentos más afectados fue el de las leches fluidas, tanto refrigeradas como no refrigeradas, que registraron una fuerte baja debido a la caída en el consumo, especialmente en las leches no refrigeradas.

La brusca pérdida de poder adquisitivo de la población no solo golpeó a los productos ya mencionados, sino también otra costumbre clave de los argentinos: tomar mate. Las ventas de yerba mate al mercado interno se derrumbaron en lo que va del año. Además, producto de que hubo una gran cosecha, los precios se hundieron para complicar aún más el panorama de los productores. En promedio se vendieron casi 68.000 kilos menos de yerba por día y la caída acumulada en los primeros nueve meses asciende a 18.483.312 kilos.

Todos los datos expuestos -tanto de la micro como de la macroeconomía- son ciertos y no contrapuestos, sino que forman parte de las causas y consecuencias del programa económico del dúo Milei-Caputo. Diciembre y los meses venideros se teñirán de mayor pasividad o agresividad dependiendo de qué elemento prevalezca más en la inquietud de la sociedad: poder comprar una juguera en 12 cuotas sin interés o que la mayoría de la población pueda retomar senderos de consumo saludables y dignos.

De momento, la atomización dirigencial de la oposición obstruye confluir en la segunda opción. Sin embargo, los protocolos de seguridad para la vía pública impuestos por la ministra Patricia Bullrich parecen ser cada vez más desafiados. Esta contradicción alivia al Gobierno, de la cual no puede fiarse en caso de ser pasajera.