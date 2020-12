En un año pálido para los trabajadores, los salarios volvieron a perder contra la inflación en general y en particular frente al avance del costo de los alimentos. Es que los productos más consumidos por los argentinos se movieron por encima del ritmo general, a pesar de que los grandes productores fueron los sectores menos golpeados por la pandemia.

Las últimas cifras difundidas por el Indec encendieron las alarmas ante la retracción de las remuneraciones ante la inflación. El índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento 2,5% en septiembre respecto al mes anterior, como consecuencia de un incremento de 2,2% del sector privado registrado y un aumento de 3,2% del sector público.

Cabe mencionar que la inflación de septiembre había sido del 2,8%. De esa forma, en los primeros nueve meses de 2020, los precios acumularon una suba del 22,3%. En ese mismo lapso, el índice de salarios se incrementó por un 21,5%. Pero la comparativa es aún peor en rubros específicos.

Si se observa en detalle, el alza registrada en el segmento alimentos a septiembre de este año fue del 27,4%. El número supone una superioridad de casi seis puntos porcentuales frente a los sueldos. Así evolucionaron los principales productos.

-Pan y cereales: 18,7%.

-Carnes y derivados 26,2%.

-Leche, productos lácteos y huevos: 15,3%.

-Aceites, grasas y manteca: 13,8%.

-Frutas: 32,8%.

-Verduras, tubérculos y legumbres: 75,6%.

-Café, té, yerba y cacao 21,3%.

¿Le fue mal al sector alimenticio en pandemia?

Según IES Consultores, la industria alimenticia presentó una expansión interanual del 6,1% según los datos oficiales, al acumular un leve incremento del 0,8% entre enero y septiembre de 2020.

La producción fue dispar entre los componentes del sector alimenticio. En el acumulado a septiembre de 2020, el sector harinero presentó un incremento del 4% con respecto a igual periodo de 2019, mientras que el segmento oleaginoso tuvo una fuerte contracción del 8,5%. En cuanto al azúcar, tuvo una caída del 6,7%, mientras que el sector lácteo creció un fuerte 7,8% en el periodo analizado.

Las exportaciones de la industria alimenticia presentaron una contracción en el acumulado de nueve meses al totalizar U$S 10.669 millones, con una caída del 6,2% con respecto a igual periodo de 2019. En cuanto a las cantidades exportadas, alcanzaron las 27 millones de toneladas en el período analizado, con una contracción del 11,5% interanual.

En tanto, la participación de las ventas externas del sector alimenticio en el total de las exportaciones de nuestro país llegó al 25,4% en el acumulado a septiembre de 2020, 7,3% superior al 23,7% de igual periodo de 2019. De acuerdo a la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, nuestro país es el primer exportador mundial de aceite y harina de soja, yerba y porotos; el segundo de maní; y el tercero de maíz, soja (como granos), girasol y peras. Esos son los nueve productos agroindustriales en los que Argentina forma parte del podio mundial de comercio exterior

En el acumulado de nueve meses, el principal destino de los productos alimenticios argentinos fue la India, con U$S 2.415 millones y una participación del 22,6%. En segundo lugar se ubicó Vietnam, con U$S 1.579 millones y 14,8%, mientras que en el tercer lugar apareció Indonesia, con U$S 752 millones, al acaparar el 7% de las ventas externas. En cuarto y quinto lugar se ubicaron Brasil (U$S 624 millones) y Malasia (U$S 494 millones), con participaciones del 5,8% y del 4,6% respectivamente. Entre todos ellos abarcaron el 55% del total del total de las exportaciones.

Malos pronósticos: inflación al alza

Según informó la consultora de Orlando Ferreres, la inflación de noviembre fue de 3% mensual y registró un crecimiento interanual de 35,3%. De esta manera, el índice de precios acumuló una suba de 29,8% en los once meses que van del año. Por otra parte, la inflación núcleo avanzó a un ritmo mensual de 2,8%, marcando un aumento de 36,4% anual.

En cuanto a los principales rubros, Indumentaria encabezó las subas del mes, registrando un alza de 6,8% mensual. Por su parte, Equipamiento y funcionamiento del hogar lo hizo en 4,7% mensual, mientras que Transporte y comunicaciones avanzó 4,4% mensual.

Por otro lado, Esparcimiento subió 3,7% mensual y Alimentos y bebidas lo hizo en 2,1% mensual. En relación a la medición núcleo, ésta arrojó una variación del 2,8% y en términos anuales registró una suba del 36,4%. En cuanto a los bienes y servicios regulados, registraron una variación de 2,4% mensual, mientras que los estacionales arrojaron una suba del 5,8% mensual.