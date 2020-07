Costa: “Tenemos que poner todo el esfuerzo para que no cierren más empresas”

El Gobierno de la Provincia lanzó una batería de doce medidas para mitigar el impacto de la pandemia en las compañías bonaerenses. El ministro de Producción, Augusto Costa, resaltó que todo el esfuerzo debe aunarse “para que no cierren más empresas” por la crisis. Las políticas financieras, tributarias y crediticias serán complementarias a las de Nación.

“Tenemos que poner todo el esfuerzo a favor del sector productivo para que no cierren más empresas”, enfatizó Costa a El Destape en una conferencia de prensa virtual posterior al anuncio de las medidas. Consultado por el impacto de la estrategia integral en las proyecciones de la economía, el mandamás de Producción explicó que por “el marco de incertidumbre, donde no sabemos cuándo ni cómo van a reabrir las actividades, no podemos poner números, pero sí podemos poner objetivos”. “La expectativa que tenemos es que las medidas contribuyan y complementen a las del Gobierno nacional”, apuntó.

Las doce políticas anunciadas por el gobernador, Axel Kicillof, y sus funcionarios de primera línea incluyen auxilio financiero, tributario y crediticio, distribuidas en cuatro áreas. En primer lugar, el ARBA instaurará un programa de asistencia tributaria de emergencia. El Banco Provincia entregará un programa de asistencia financiera. Además, la Provincia creará un Programa de Preservación del Trabajo (PPT), que compensará hasta el 50% del salario mínimo vital y móvil de empleados. Por último, formará un fondo municipal para la reactivación de la cultura y el turismo.

El ATP versión bonaerense tiene la meta de incluir a entre 4.000 y 5.000 unidades productivas (compañías y cooperativas), por lo que beneficiará a cerca de 20.000 trabajadores. La ministra de Trabajo local, Mara Ruiz Malec, precisó que las empresas que se inscriban tendrán en principio el beneficio por tres meses, pero se analizará una extensión más adelante.

El programa de fortalecimiento de cultura y turismo llegará a la totalidad de los 135 municipios y los beneficiarios van a ser designados por los intendentes. Entre el PPT y estos aportes para dos de los sectores más relegados se desembolsarán $ 800 millones de asistencia directa.

El costo fiscal de las medidas tributarias se alzará a $ 1.500 millones en cuanto a la que implica una variación en los ingresos, ya que la mayoría está vinculada con la administración de la recaudación. La moratoria será por deuda que asciende a $ 7.800 millones. El titular del ARBA, Cristian Girard, repasó que no se trata de la primera decisión en este aspecto: “Desde que asumimos declaramos la emergencia PYME bonaerense, donde les condonamos deudas, suspendimos embargos y les permitimos pagar en forma beneficiosa”.

Además de todo esto, el Banco Provincia destinará líneas de préstamos por al menos $ 5.000 millones. En la conferencia de prensa, el presidente del BAPRO, Juan Cuattromo, aclaró que probablemente se amplíe el monto total.

La decisión de estas doce políticas fue anunciada por video por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a los ministros Augusto Costa y Mara Ruiz Malec, el titular de la cartera de Turismo nacional, Matías Lammens, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, de forma presencial y con Cristian Girard y Juan Cuattromo de forma remota. Los funcionarios de la Provincia participaron luego de una teleconferencia con periodistas especializados, a la que fue invitado este medio.