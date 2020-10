"Me fui con el dólar a $ 45", fue la frase que utilizó el expresidente Mauricio Macri para volver a querer instalar que su Gobierno terminó a mediados de agosto, luego de la derrota de Juntos por el Cambio en las PASO de 2019. Por supuesto, los datos desmienten la insólita declaración del empresario.

En una entrevista con la señal de noticias A24, Macri aseguró su gestión al frente del país finalizó el 12 de agosto del año pasado, por lo cual sostuvo que dejó el mandato con un dólar $ 45. Sin embargo, las propias estadísticas del Banco Central indican que la cotización del tipo de cambio fue de $ 63.04 para el segmento minorista el 10 de diciembre de 2019.

Concretamente, Macri afirmó: "Me fui con el dólar a 45 porque desde el 12 de agosto el mundo se maneja con otras expectativas, aunque muchos no lo quieran entender". Pero fue aún más polémica la manera de argumentarlo: "Mi gobierno económico termina el 12 de agosto, y lo dijo Cavallo (Domingo) en un paper: si ganábamos bajaba la inflación y el dólar, mientras que si perdíamos se descalabrar todo. Esto es lo que pasó".

"Asigné todo mi tiempo a la microeconomía, a las exportaciones, la AFIP... y no tenia resuelto lo central para resolver la pobreza, que es la moneda", reconoció Macri. Fiel a su estilo, utilizó una metáfora futbolera para explicar problemáticas de fondo para nuestro país: "Podés parar los dos equipos en la cancha, pero sin la pelota no se puede jugar. La pelota es la moneda y Argentina no tienen moneda".

Más mentiras

En otro pasaje de la entrevista otorgada al periodista ultramacrista Jonatan Viale, Macri aseveró que a pesar de la crisis económica, había otras variables que empezaban a mostrar signos positivos. Por ejemplo, indicó que "había cada vez menos cortes de luz", como una muestra de su buena gestión de cuatro años. Esto tampoco se contrasta con la realidad.

La cantidad de usuarios de energía eléctrica que sufrieron cortes en el suministro aumentó 59% en 2018, respecto de 2016, según el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). El informe indicó que en 2018 hubo 3.570.854 usuarios que sufrieron al menos un corte en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El promedio diario de usuarios de las empresas Edenor y Edesur sin suministro aumentó un 59%, al pasar de 83.093 en 2016 a 132.254 en 2018. Asimismo, cuando la temperatura se ubicó entre los 28 y los 31 grados, el promedio de cortes diarios se incrementó 58% en el período estudiado, al pasar de 96.559 usuarios afectados a 152.91., precisó Cepis en su presentación judicial para que se frene el último incremento de tarifas del 30% promedio.

En el mismo período y por las fuertes subas de los precios de la energía, la demanda residencial en megavatios cayó un 17%, al pasar de 1.933.671 en el acumulado de 2016 a 1.614.022 en el acumulado de 2018. La demanda total registrada por la distribuidora y comercializadora Edenor cayó en el sector residencial un 18%, mientas que la caída registrada por Edesur ha sido del 19%, según Cepis.