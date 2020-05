Coronavirus: repudiable jugada de las ART contra las Pymes en plena pandemia

A pesar de las consecuencias de la cuarentena sobre la actividad, una cámara empresaria advirtió que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) les cobraron a las Pymes el 100% de las cuotas.

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), advirtió que las ART les cobraron a las PYMES el 100% la totalidad de sus obligaciones, sabiendo que tuvieron que cerrar sus puertas por el necesario aislamiento social, preventivo y obligatorio para prevenir el coronavirus.

En este sentido, el presidente de CGERA, Marcelo Fernández, señaló: “Las Pymes tendríamos que haber tenido descuentos en estos dos meses que en los que no trabajamos ni tuvimos ningún riesgo laboral”. Y añadió: “Las ART en la mayoría de los casos cobraron el 100% a empresas que estuvieron cerradas, por ese motivo, lo correcto sería que se descuenten estos cobros indebidos”.

Por su parte, el Secretario General de la entidad, Raúl Zylbersztein, explicó que “en el marco de la cuarentena, en la cual cientos de miles de Pymes tuvieron que cerrar sus puertas, no puede haber accidentes laborales porque no se trabajó”. En esta línea, sostuvo: “pese a que estamos parados por la pandemia, las ART siguen cobrando por la posibilidad de accidentes inexistentes, ya que quien no va a trabajar no puede tener un accidente laboral”. En esa línea, agregó: “Las ART cobran altas primas por accidentes en el trabajo para tener asegurada la empresa y luego nos hacen solidarios para pagar los siniestros que ellos deben cubrir, y cobran por vacaciones y por feriados”.

Por último, Zylbersztein pidió al Ministerio de Trabajo que "dicte la norma necesaria para evitar esta apropiación indebida y reintegren los montos cobrados”.