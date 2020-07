Coronavirus en Argentina: Agis advirtió por el riesgo que corren 11 millones de empleos

En el marco de la crisis económica que produjo la pandemia del coronavirus, un informe privado alertó por el riesgo que corren 11 millones de puestos de trabajo. Además, alertó por los altos niveles de informalidad registrados en el mercado laboral.

La consultora PxQ, que dirige el exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, destacó que la crisis pone en riesgo un total de 11.000.000 de empleos precarios. En ese sentido, el documento remarcó que el Gobierno debiera reforzar las medidas para sostener este segmento.

Asimismo, el informe señaló: "En la medida en que no se controle la pandemia hay ciertos sectores del empleo registrado que seguirán viéndose muy afectados y, a la vez, hay cerca de 11 millones de puestos de trabajo entre no asalariados y asalariados no registrados que están en riesgo ya que no gozan de la protección de la ley antidespidos".

Además, añadió: "Hoy en día es clave reforzar las medidas del Estado para sostener el empleo y los ingresos mientras dure la pandemia y recién retirar estas partidas una vez que la economía entre en fase de recuperación, apuntalando con crédito. La única forma de ponerle un piso a la recesión será ponerle un techo al desempleo".

El informe comparó la dinámica del empleo y los salarios en medio de las crisis económicas de los últimos 25 años. La diferencia respecto a la actual es que se monta sobre un escenario de ajuste previo, que arrancó a principios de 2018.

"Al cuarto trimestre del 2019, el 60% de los puestos de trabajo del sector privado eran asalariados no registrados o no asalariados, casi 10,6 millones. Los sectores con mayor riesgo por los efectos del COVID-19 son justamente sectores que tienen una baja participación de asalariados registrados", detalló el documento.

A modo de conclusión, Agis explicó que "en cuanto al salario real, la contracción fue de 20%, afectado por traslado a precios del aumento del tipo de cambio sin su correlato en las remuneraciones a los trabajadores".