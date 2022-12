Las criptomonedas son “inexistentes” para los grandes inversores, afirma analista del JPMorgan

Las criptomonedas no sólo perdieron casi US$ 2 billones en capitalización de mercado este año sino que ya no son tomadas seriamente por los grandes inversores, según indicó un analista del banco JPMorgan.

“Como una clase de activo, las cripto son efectivamente inexistentes para la mayoría de los grandes inversores institucionales”, aseveró Jared Gross, director de estrategias de carteras institucionales en la banca de inversión JPMorgan.

En ese sentido, explicó -en diálogo con un podcast de la agencia Bloomberg- que “la volatilidad (en el mercado de criptomonedas) es demasiado alta y que la falta de un retorno intrínseco lo hace muy desafiante”.

Gross recordó que recientemente había cierta esperanza de que el Bitcoin y otras criptomonedas podían funcionar como reserva de valor -como el oro- frente a la inflación,, pero que es evidente que ello finalmente no sucedió.

“La mayoría de los inversores institucionales probablemente estén respirando aliviados que no hayan saltado a ese mercado y probablemente no lo hagan en ningún momento por lo pronto”, agregó.

Los valores de las criptomonedas subieron fuertemente en 2020 y 2021 entrando en el conocimiento del público en general y, empujados, en parte, por el impulso que le dieron algunos jugadores de las finanzas tradicionales.

Sin embargo quedaron en evidencia no sólo los peligros de la falta de regulación del mercado y de la volatilidad del mismo, sino que las criptomonedas no escaparon a los cambios de tendencias en la economía real.

Este año, de la mano de las subas de tasas y en endurecimiento en la política monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense (FED) y otros bancos centrales para combatir la alta inflación, el Bitcoin, la criptomoneda más utilizada en el mundo, perdió 60% de su valor mientras que otras monedas alternativas como Ethereum lo hicieron en 70%.

En ese sentido, tras superar los US$ 68.000 la unidad en noviembre del año pasado, ahora el Bitcoin cotiza a menos de US$ 17.000.

A los cambios en el contexto global, se le suman diversos hechos que golpearon al mercado desde la caída de la “stablecoin” TerraUSD en mayo de este año, seguido por el colapso de plataformas de intercambio como Celsius Network y FTX, con efectos “contagio” que demostraron que la aparente descentralización que brindan estas tecnologías no es tal en los hechos.

Con información de Télam