Celsius, la plataforma del "corralito cripto", dijo que "llevará tiempo" restablecer sus servicios

La plataforma de criptomonedas Celsius, que se volvió tendencia en los últimos días después de suspender el retiro de criptomonedas y dar lugar a un "corralito cripto" para sus usuarios, aseguró hoy que "llevará tiempo" restablecer el servicio mientras trabaja en "estabilizar nuestra liquidez y operaciones".

"Este proceso llevará tiempo", dijo la compañía con sede en Nueva Jersey en una publicación de blog, a la vez que declaró que mantiene "un diálogo abierto con reguladores y funcionarios" y busca "encontrar una resolución".

La compañía agregó que también está pausando sus sesiones de Twitter Spaces y Reddit Ask Me Anything (AMA) "para enfocarse en navegar estos desafíos sin precedentes y tratar de cumplir con nuestras responsabilidades con nuestra comunidad".

El pasado domingo 12 de junio Celsius congeló los retiros, intercambios y transferencias entre cuentas citando "condiciones extremas del mercado", en lo que fue un movimiento que conmovió a toda la industria de las criptomonedas.

La decisión jugó un papel importante en el declive del mercado en general, que llevó al precio de Bitcoin a hundirse por debajo de US$ 18.000 durante el fin de semana, por primera vez desde 2020.

Mientras tanto, el inversionista principal de Celsius, Simon Dixon, CEO y cofundador de BnkToTheFuture, se ofreció a ayudar a la empresa mediante el despliegue de una "innovación financiera" similar a la utilizada para salvar el intercambio de cifrado Bitfinex, según consignó Bloomberg.

"Nuestra industria ha vuelto más fuerte de cada desastre y ahora es el momento de ofrecer apoyo de abajo hacia arriba en cumplimiento con las regulaciones que siempre hemos seguido", escribió Dixon.

La oferta de Dixon llegó inmediatamente después de los informes de que es poco probable que el fondo de pensiones canadiense CDPQ (Caisse de dépôt et location du Québec) y WestCap Group, con sede en Nueva York, que lideraron la ronda de financiación Serie B de Celsius por US $ 750 millones el año pasado, salgan ahora al rescate del asediado prestamista de criptomonedas.

Mientras tanto, después de una semana turbulenta en los precios del mercado cripto, algunos observadores apuntan a señales tentativas de que los precios han tocado fondo, al menos por ahora.

"Dado que los vendedores forzados parecen impulsar gran parte del lado de las ventas reciente, el mercado podría comenzar a observar si están surgiendo señales de agotamiento de los vendedores en las próximas semanas y meses", señala un informe de Glassnode, empresa dedicada a procesar datos e información públicos alojados en las redes de datos criptográficas (Blockchain).

En lo que va del año, el mercado cripto enfrentó dos "fases distintas de capitulación" desde que alcanzó un máximo de cerca de US $ 69.000 en noviembre, dijo Glassnode.

El primero fue provocado por el colapso de la moneda estable TerraUSD a principios de mayo, y el de la semana pasada fue impulsado por "un desapalancamiento masivo en toda la industria, tanto dentro como fuera de la cadena".

Los patrones comerciales actuales en Bitcoin y Ether indican que algunos grandes tenedores de criptomonedas están "persiguiendo liquidaciones para obtener ganancias de expulsar a otros jugadores", dijo a Bloomberg Chiente Hsu, director ejecutivo de la plataforma financiera descentralizada ALEX.

Con información de Télam