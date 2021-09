El dólar blue hoy cotizó a $ 182

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 76%. El dólar financiero operó en verde nuevamente.

En la apertura de la semana, el dólar blue se vendió en los $ 182, el mismo valor de la última rueda. De todos modos, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario. El dólar oficial no tuvo cambios y se vendió en los $ 103. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 169,95.

Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 76%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 168,989 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 10 millones y en Rofex se operaron U$S 64 millones.

A su vez, el dólar financiero operó en verde nuevamente. El MEP o “Bolsa” trepó 0,7% hasta los $ 171,74. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) se incrementó 1,2% hasta los $ 172,78.

Mercados financieros

El S&P Merval aumentó 0,9% hasta las 75.420 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Cablevisión Holding (3,9%), Holcim (2,3%) y Ternium (2,1%). Por su parte, descendieron Bolsas y Mercados Argentinos (-1,6%), Transportadora Gas del Sur (-0,8%) y BBVA (-0,6%).

En cuanto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, se mantuvo estable en los 1.490 puntos.

Los bonos en dólares del canje de deuda arrancaron la semana con bajas. Presentaron las mayores mermas el Bonar AE38D (-0,9%), el Bonar AL29D (-0,6%) y el Bonar AL41D (-0,6%).