Dólar blue hoy: subió más de tres pesos y superó la barrera de los $ 200

De esa forma, se mantuvo como la divisa más cara en el mercado cambiario. Hoy, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 93%.

En una jornada muy volátil, el dólar blue sumó $ 3,50 y se vendió en los $ 203, su nuevo récord histórico. De esa forma, se mantuvo como la divisa más cara en el mercado cambiario. Hoy, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 93%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 770,918 millones, en futuros MAE U$S 227,200 millones y en Rofex U$S 998 millones. El significativo incremento en el volumen negociado en el segmento de contado significó el más alto desde el 17 de septiembre pasado. El feriado de este jueves en los Estados Unidos pudo haber tenido impacto en el monto negociado en la plaza local.

Cabe señalar que ingresaron U$S 295 millones del Banco de Desarrollo de América Latina que pasan a engrosar las tenencias del Banco Central.

A su vez, el dólar financiero operó en verde. El MEP o “Bolsa” ganó 0,5% hasta los $ 183,38. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) tiró al alza 1,5% hasta los $ 185,35. En cuanto al MEP y el CCL no regulados, ambos ceden 0,8% hasta los $ 198,66 y $ 210,98, respectivamente.

Por último, el dólar oficial no tiene cambios y se comercializa en los $105,25. Lo mismo ocurre con el dólar solidario, que se posiciona en los $173,66.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 0,3% hasta las 94.096 unidades. Retrocede mayormente Aluar (-3,2%), Ternium (-2,5%) y Cablevisión Holding (-2,4%). A contramano, aumentaron Transener (3,6%), YPF (1,5%) y Holcim (1,3%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Transportadora Gas del Sur con 2,7%. También avanzaron Pampa Energía (2,3%), BBVA (2,2%) y Banco Macro (2,1%). A contramano, descendieron Edenor (-6,5%), Tenaris (-4,3%) y Mercado Libre (-1,8%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, baja 0,1% hasta los 1.730 puntos.