Dólar blue hoy: el martes 25 de octubre subió tres pesos y cerró a 293

En una jornada sin grandes movimientos, el dólar blue aumentó tres pesos y cerró a $ 293. De esta forma, la brecha entre el el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 90% promedio.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó su participación de este martes con compras por un pequeño saldo de US$ 1 millón. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 206,915 millones, en el MAE US$ 53,10 millones y en el Rofex US$ 820 millones.

Según la pizarra del Banco de la Nación, el dólar oficial cerró a $153,50 para la compra y $161,50 para la venta. En tanto, el dólar contado con liquidación se comercializó a $ 304,41 para la compra y $ 312 para la venta. El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $ 291,89 para la compra y $ 292,47 para la venta.

Economía viaja a Francia para ultimar detalles del acuerdo con el Club de París

Un equipo técnico del Ministerio de Economía partirá mañana con destino a la capital gala para cerrar el acuerdo técnico con el Club de París. Luego, en noviembre, el ministro Sergio Massa viajará a la misma ciudad para sellar con el foro de países acreedores la renegociación de más de US$ 2.000 millones remanentes de deuda y los intereses acumulados de lo que va de 2022.

Así lo confirmaron a la agencia estatal de noticias Télam fuentes oficiales, que adelantaron que viajarán a París el encargado de las relaciones con los organismos multilaterales y titular del Indec, Marco Lavagna, y el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur, al frente de las negociaciones económicas y legales, para asistir a las reuniones técnicas que comenzarán el jueves.

En octubre, Massa logró grandes pasos en Washington en las negociaciones con el Club de París, durante un encuentro que mantuvo con su secretario general, Emmanuel Moulin. Y tenía previsto programar un viaje a Francia para esta semana. Ahora, con el objetivo puesto en el cierre de un acuerdo, viajarán los técnicos de la negociación y luego Massa viajaría a cerrar el entendimiento.